Coches y Motos 22 NOV 2026 - 08:38h.

Para muchos, esta es la mejor versión del Toyota C-HR

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Dar el salto al coche eléctrico no resulta sencillo para todos. A muchos les preocupa depender de la cuestionable infraestructura española de puntos de carga, de tener que planificar al detalle un viaje largo o no tener dónde enchufar el coche en casa. Los híbridos enchufables pueden servir de puente. Permiten hacer trayectos diarios en eléctrico y recurrir a la gasolina cuando la batería se agota. El Toyota C-HR PHEV encaja en ese punto intermedio. Para muchos, la mejor versión de la gama al mezclar lo mejor de los dos mundos.

El Toyota C-HR PHEV parte de 33.750 euros con ayudas públicas. Una cifra que puede parecer un poco alta, pero que se puede rebajar con las ayudas públicas y que está bien justificada con un conjunto excelente.

Así es el Toyota C-HR híbrido enchufable

Su diseño tiene líneas tensas y un techo descendente. La versión PHEV une un motor de gasolina de 2.0 litros con uno eléctrico. Juntos desarrollan 223 CV y mueven las ruedas mediante una transmisión automática CVT. Acelera de cero a cien en 7,2 segundos y alcanza 180 km/h.

La batería de 13,8 kWh ofrece hasta 62 kilómetros de autonomía eléctrica. Con una recarga regular, muchos desplazamientos habituales pueden hacerse sin gastar gasolina. Toyota declara un consumo combinado de 1,2 litros cada cien kilómetros y el modelo luce la etiqueta CERO de la DGT.

Espacio para casi todo y un equipamiento muy completo desde abajo

El sistema enchufable tiene un pequeño coste práctico. El maletero se queda en unos 310 litros, 48 menos que en el C-HR híbrido convencional, porque la batería ocupa parte del espacio. El coche mide 4,36 metros de largo y tiene una batalla de 2,64 metros. No es el más familiar de su clase.

La gama ofrece cinco acabados: Business, Advanced, Spirit, GR Sport y GR Sport Plus. El acceso incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y cámara trasera. También incorpora sensores de aparcamiento delante y detrás, control de crucero adaptativo y acceso y arranque sin llave.

El interior suma dos pantallas de 12,3 pulgadas, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia. Apple CarPlay y Android Auto facilitan conectar el móvil. El climatizador bizona con bomba de calor y los asientos delanteros calefactables aportan comodidad, especialmente en los meses fríos.