Coches y Motos 22 NOV 2026 - 12:47h.

Diseño retro y mecánicas para todos los gustos y necesidades

Fiat mejora al Dacia Sandero en todo

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El Fiat 600 recupera un nombre conocido y lo adapta a la fiebre por los SUV pequeños. Su carrocería elevada, los detalles de aire retro y el tamaño contenido lo convierten en una alternativa para moverse por ciudad. El Volkswagen T-Cross juega en ese mismo terreno.

Con 4,17 metros de largo, el 600 cabe en calles estrechas. El maletero ofrece 360 litros y puede alcanzar 1.231 con los asientos abatidos. No es el más espacioso de su categoría, pero sirve para la compra semanal y para escapadas en familia.

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Tres versiones mecánicas a elegir cn precios irresistibles

La versión de gasolina 1.2 desarrolla 100 CV y 205 Nm. Lleva cambio manual de seis marchas y tracción delantera. Acelera de cero a cien en 10,5 segundos, alcanza 184 km/h y consume 5,7 litros cada cien kilómetros. Cuesta 21.492 euros al contado o 199 euros al mes, con 3.453,48 euros de entrada y una última cuota de 13.707,89 euros.

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El 1.2 turbo de 110 CV añade hibridación ligera y etiqueta ECO. Tiene cambio automático de seis relaciones y anuncia un consumo de 4,8 litros. Fiat lo ofrece desde 22.992 euros al contado. La financiación anuncia 219 euros al mes, con entrada de 4.459,30 euros y cuota final de 13.571,22 euros.

Diseño retro con un equipamiento muy actual

El equipamiento incluye pantalla táctil de diez pulgadas y cuadro TFT de siete. También hay aire acondicionado, control de crucero, sensores traseros, luces LED, sensor de lluvia y frenada de emergencia. El volante de semipiel incorpora mandos para controlar distintas funciones.

La gama suma el Fiat 600e, con motor eléctrico de 156 CV y batería de 54 kWh. Homologa 409 kilómetros de autonomía y acelera de cero a cien en nueve segundos. Parte de 26.385 euros al contado, antes de ayudas, o 329 euros al mes, con 4.538,98 euros de entrada y una última cuota de 15.681,60 euros.