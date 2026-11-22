Coches y Motos 22 NOV 2026 - 16:44h.

quipa un propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 11 CV

SYM crea el scooter perfecto para viajes largos

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Hay motos que no pueden pasar desapercibidas en ningún sitio, y un ejemplo evidente de esto es la SYM Symphony SR 125, que se trata de una de las mejores scooter que hemos visto desde hace tiempo. Es una scooter de rueda alta, con una plataforma plana muy popular, y que en 2025 recibió la homologación Euro 5+, lo que es un punto a destacar. Mantiene un precio competitivo, y es una opción muy práctica para el que busque una moto para moverse con libertad por cualquier sitio.

Su tamaño compacto la convierte en una opción tan interesante, sobre todo para aquellos que aprecian las líneas elegantes y simples. Estrena una iluminación totalmente de LED, para darle un toque más moderno, y sus prestaciones, aunque sean sencillas, también son dignas de mención. Equipa un propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 11 CV, y esto hace que sea apta para conducir si tienes carné de coche.

Es una moto muy ágil, con un sistema de frenada combinada CBS que también es interesante. Su capacidad de carga es notable, al poder colocar bajo el asiento un casco integral o incluir de serie un baúl trasero para poder guardar incluso más cosas. Su consumo de combustible es contenido, y junto a su depósito de combustible, esto le permite recorrer largas distancias sin la necesidad de tener que pararse a repostar en ningún momento.

La SYM Symphony SR 125 cuesta 2.499 euros

Conseguir la SYM Symphony SR 125 no implica de ninguna gran inversión, todo lo contrario. Es una de las mejores motos que existen en relación calidad precio, lo que te permite el poder adquirirla en caso de que pongas sobre la mesa un total de 2.499 euros, un precio completamente anecdótico.