El Renault Symbioz mejora su propuesta con un precio más competitivo y un consumo homologado contenido

Coches y Motos 12 NOV 2026 - 15:44h.

La marca francesa apuesta por un crossover HEV muy práctico y eficiente

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault ha encontrado en el Symbioz una alternativa interesante para quienes buscan un SUV familiar sin necesidad de recurrir a un automóvil de grandes dimensiones. Situado entre el Captur y el Austral, el modelo francés combina una carrocería relativamente compacta con un habitáculo versátil, un maletero generoso y una mecánica híbrida diseñada para reducir el consumo.

Su posicionamiento comercial también constituye uno de sus principales argumentos. Las promociones permiten acercar el Symbioz a compradores que inicialmente podrían valorar modelos más pequeños, mientras su sistema full hybrid E-Tech ofrece una alternativa a los motores de gasolina convencionales sin necesidad de instalar un punto de carga.

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Un SUV compacto con espacio de sobra

El Renault Symbioz mide aproximadamente 4,41 metros de longitud, una cifra que lo sitúa entre los SUV compactos más manejables. Su diseño mantiene el lenguaje visual de Renault, con unos faros estilizados, una parrilla moderna y una firma luminosa especialmente reconocible. De perfil destaca una línea de techo relativamente horizontal, mientras la trasera incorpora un portón de grandes dimensiones.

Sin embargo, uno de sus principales argumentos aparece en el interior. La segunda fila dispone de una banqueta que puede desplazarse longitudinalmente hasta 16 centímetros, permitiendo repartir el espacio entre los pasajeros y el equipaje. El maletero ofrece entre 492 y 624 litros en las versiones híbridas autorrecargables, dependiendo de la posición de los asientos.

Cuando se abate la segunda fila, la capacidad aumenta hasta aproximadamente 1.582 litros. Estas cifras convierten al Symbioz en una alternativa especialmente práctica para familias que necesitan transportar equipaje con frecuencia.

Un híbrido de 160 CV con etiqueta ECO

La gama del Renault Symbioz incorpora una versión full hybrid E-Tech de 160 CV. Esta mecánica combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y una batería que recupera energía durante las frenadas. El sistema gestiona automáticamente el funcionamiento de ambos motores, permitiendo circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones.

Su principal ventaja aparece en ciudad, donde las frecuentes deceleraciones favorecen la recuperación de energía. Renault anuncia un consumo homologado desde aproximadamente 4,3 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado WLTP. Es una cifra competitiva para un SUV familiar de estas dimensiones, aunque el consumo real dependerá del recorrido y del estilo de conducción.

El Symbioz obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. También dispone de transmisión automática, una característica que contribuye a mejorar la comodidad durante los desplazamientos urbanos.

Las promociones refuerzan su atractivo

El Renault Symbioz puede encontrarse con descuentos comerciales que reducen considerablemente su tarifa oficial. Las campañas anunciadas para la versión evolution full hybrid E-Tech de 160 CV han situado el precio promocional alrededor de los 26.620 euros financiando. Sin embargo, esta cantidad depende de condiciones específicas y no debe confundirse con el precio al contado.

Las ofertas con cuotas mensuales reducidas pueden incorporar entradas elevadas, intereses y pagos finales importantes. Por tanto, conviene revisar el coste total de adquisición antes de comparar el Symbioz con otros SUV híbridos. El Toyota Corolla Cross, el Nissan Qashqai y el Hyundai Kona ofrecen alternativas interesantes dentro de una categoría especialmente competitiva.

El Renault responde con una carrocería manejable, una mecánica eficiente y una segunda fila que permite adaptar el espacio interior. Su principal virtud está en combinar un consumo contenido con una funcionalidad familiar poco habitual en vehículos de dimensiones semejantes. Para quienes buscan un SUV híbrido sin enchufes y valoran especialmente el maletero, el Symbioz merece figurar entre las opciones a considerar.