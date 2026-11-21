Coches y Motos 21 NOV 2026 - 22:17h.

El S-Cross es una alternativa a los top ventas

Suzuki se divorcia del Toyota RAV4

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Los SUV con tracción total suelen asociarse a vehículos grandes, caros y con un consumo elevado, pero Suzuki lleva años demostrando que existen alternativas más compactas. El S-Cross AllGrip representa una de las propuestas más interesantes de esta filosofía, con una carrocería familiar, dimensiones relativamente contenidas y un sistema de tracción a las cuatro ruedas que permite mejorar la motricidad sobre superficies complicadas. Su planteamiento busca combinar la facilidad de utilización de un turismo con una mayor versatilidad durante las escapadas.

El modelo japonés no pretende competir con todoterrenos especializados como el Suzuki Jimny, pero ofrece características que pueden resultar útiles para quienes circulan habitualmente por carreteras de montaña, pistas de tierra o zonas con nieve. Además, dispone de mecánicas electrificadas que permiten obtener la etiqueta ECO de la DGT, una característica interesante para quienes necesitan utilizar el mismo automóvil tanto en ciudad como fuera de ella.

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Un SUV compacto con espacio familiar

El Suzuki S-Cross mide aproximadamente 4,30 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño presenta un frontal robusto, con una parrilla de grandes dimensiones, unos faros estilizados y un paragolpes que refuerza su apariencia aventurera. De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y unas protecciones inferiores oscuras que contribuyen a transmitir una imagen de SUV tradicional.

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La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila adecuada para desplazamientos familiares, aunque sus dimensiones exteriores son inferiores a las de modelos como el Toyota RAV4 o el Nissan X-Trail. El maletero puede alcanzar aproximadamente 430 litros en determinadas configuraciones, una cifra suficiente para numerosas necesidades cotidianas y escapadas de fin de semana.

El interior mantiene una distribución relativamente convencional, con instrumentación de fácil lectura, mandos físicos y una pantalla multimedia central cuyo tamaño depende del acabado. Las versiones superiores pueden incorporar cámara de visión periférica, techo panorámico y diferentes asistentes de conducción. Suzuki ha priorizado la funcionalidad y la facilidad de utilización frente a una presentación especialmente sofisticada, algo que puede resultar atractivo para quienes buscan un automóvil práctico.

Tracción AllGrip para mejorar la motricidad

La principal particularidad del S-Cross AllGrip está en su sistema de tracción total, que permite distribuir la fuerza entre ambos ejes según las condiciones de conducción. El conductor puede seleccionar diferentes programas mediante el sistema AllGrip Select, adaptando la respuesta del vehículo a superficies de adherencia reducida. Esta configuración resulta especialmente interesante sobre carreteras mojadas, pistas sencillas o zonas donde pueden aparecer nieve y barro.

Entre sus programas aparecen modos destinados a mejorar la eficiencia, ofrecer una respuesta más dinámica o aumentar la motricidad sobre superficies deslizantes. También dispone de una función Lock para situaciones concretas de baja adherencia. Sin embargo, conviene recordar que el S-Cross no incorpora las características de un todoterreno extremo, por lo que su capacidad fuera del asfalto está condicionada por la altura libre al suelo, los neumáticos y las características del terreno.

Una mecánica electrificada con etiqueta ECO

La gama del Suzuki S-Cross ha incluido diferentes configuraciones híbridas, entre ellas el motor de gasolina turboalimentado 1.4 Boosterjet con tecnología de hibridación ligera. Esta mecánica utiliza un sistema eléctrico que recupera energía durante las frenadas y proporciona asistencia al motor térmico en determinadas situaciones. Las versiones recientes desarrollan alrededor de 110 CV, aunque las especificaciones pueden variar según el año y la actualización comercial.

El sistema mild hybrid permite obtener la etiqueta ECO de la DGT sin necesidad de conectar el automóvil a un punto de carga. Dependiendo de la versión, el S-Cross puede incorporar transmisión manual o automática, aunque la disponibilidad de la tracción AllGrip debe comprobarse en cada configuración. La combinación de electrificación ligera y tracción total busca ofrecer un equilibrio entre consumo, comodidad y versatilidad.

El Dacia Duster 4x4, el Subaru Crosstrek y determinadas versiones del Toyota Yaris Cross representan alternativas interesantes para quienes necesitan mayor motricidad. El Suzuki responde con una carrocería relativamente compacta y una configuración pensada para utilizarse diariamente. Para quienes buscan un SUV familiar capaz de afrontar caminos sencillos sin recurrir a un vehículo enorme, el S-Cross AllGrip merece figurar entre las opciones a considerar.