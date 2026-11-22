Coches y Motos 22 NOV 2026 - 00:02h.

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El Jeep Avenger y el Opel Mokka son dos alternativas interesantes para quienes buscan un SUV urbano con una imagen moderna y dimensiones manejables. Sin embargo, dentro del mismo grupo automovilístico existe otro modelo que merece atención: el Fiat 600 Hybrid. El automóvil italiano combina una carrocería de proporciones redondeadas con un sistema de hibridación ligera y una transmisión automática, ofreciendo una propuesta que concede especial importancia al diseño y a la comodidad cotidiana.

El Fiat 600 recupera una denominación histórica de la marca y la adapta a una categoría especialmente competitiva. Su planteamiento es diferente al del Jeep Avenger, que apuesta por una estética aventurera, y al del Opel Mokka, que utiliza unas formas más geométricas. Además, el modelo italiano dispone de una carrocería ligeramente más larga que la de sus dos rivales, una característica que contribuye a mejorar el aprovechamiento del espacio interior.

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Un diseño italiano con personalidad propia

El Fiat 600 mide aproximadamente 4,17 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros redondeados, una superficie central relativamente limpia y diferentes elementos decorativos que recuerdan al Fiat 500. De perfil destacan una línea de techo elevada, unos pasos de rueda marcados y unas superficies suaves que contribuyen a transmitir una imagen elegante y desenfadada.

La trasera mantiene esta filosofía mediante unos pilotos de formas redondeadas y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El resultado es un SUV urbano con una estética especialmente reconocible, aunque su diseño está más orientado a transmitir personalidad que deportividad. Frente al Jeep Avenger y al Opel Mokka, el Fiat utiliza unas proporciones más suaves y una presentación que busca establecer una conexión con la tradición de los pequeños automóviles italianos.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila adecuada para desplazamientos habituales. El maletero de las versiones híbridas ofrece aproximadamente 385 litros, una cifra interesante para un automóvil de estas dimensiones. Esta capacidad supera la de determinadas versiones del Opel Mokka y permite transportar equipaje para escapadas de fin de semana sin demasiadas dificultades, aunque quienes necesitan mucho espacio pueden encontrar alternativas más adecuadas entre los SUV compactos.

Un híbrido automático con etiqueta ECO

La gama del Fiat 600 Hybrid utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros acompañado por tecnología de hibridación de 48 voltios. El sistema incorpora un pequeño motor eléctrico integrado en la transmisión automática de doble embrague, que permite recuperar energía durante las frenadas y asistir al motor térmico. Dependiendo de la versión y de la actualización comercial, la potencia conjunta puede alcanzar los 110 o 145 CV.

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Esta configuración obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. El sistema puede desplazar el automóvil utilizando electricidad durante determinadas maniobras y situaciones de baja demanda, aunque no ofrece la autonomía de un híbrido enchufable. Su principal ventaja está en combinar una conducción automática con un consumo contenido, especialmente durante los desplazamientos urbanos con frecuentes paradas.

El Jeep Avenger y el Opel Mokka también disponen de alternativas electrificadas con tecnología semejante, ya que comparten numerosos componentes técnicos dentro del grupo Stellantis. Por tanto, las diferencias entre estos modelos no se limitan a la mecánica y deben valorarse también en términos de habitabilidad, equipamiento, precio y diseño. El Fiat responde con una carrocería de mayor longitud que la de sus dos rivales y una presentación especialmente diferenciada.

Un interior moderno y diferentes acabados

El salpicadero del Fiat 600 incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central de 10,25 pulgadas. También dispone de diferentes funciones de conectividad, asistentes de conducción y elementos de confort, dependiendo del acabado elegido. Las versiones superiores pueden incorporar asientos calefactados, climatizador automático y diferentes detalles decorativos destinados a reforzar la personalidad del habitáculo.

Las promociones comerciales pueden mejorar el atractivo del Fiat 600 Hybrid, aunque el precio final depende de la motorización, el equipamiento y las condiciones de financiación. Antes de decidir conviene comparar versiones equivalentes y comprobar el coste total de adquisición, especialmente cuando las ofertas incluyen cuotas mensuales reducidas. También resulta recomendable probar los tres modelos para valorar las diferencias en posición de conducción, comodidad y espacio posterior.

El Fiat 600 Hybrid no pretende ser el SUV urbano más deportivo ni el más aventurero de su categoría. Su principal atractivo está en combinar una estética italiana reconocible con una mecánica electrificada, transmisión automática y una carrocería práctica. Para quienes dudan entre el Jeep Avenger y el Opel Mokka, representa una alternativa que merece atención.