Alberto Cercós García 20 NOV 2026 - 11:42h.

El SUV urbano de los urbanitas que aman la aventura

El nuevo Toyota bZ Woodland es, para la mayoría, el modelo familiar más atractivo de la historia eléctrica de Toyota

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Toyota lleva décadas apostando por la tecnología híbrida. Más que cualquier otra marca. Y el Yaris Cross la traslada a un SUV pequeño, pensado para la ciudad y fácil de aparcar. Un modelo cuya gama cuenta también con la versión con AWD-i, que ofrece tracción total y se postula como la opción ideal para esos urbanitas que llevan dentro un espíritu aventurero.

La variante AWD-i añade un motor eléctrico en el eje trasero. Cuando las ruedas delanteras pierden agarre, ese motor ayuda a mover el coche. Si no hace falta, reduce su intervención. El sistema conserva el tamaño compacto del Yaris Cross, pero aporta confianza al arrancar en mojado o avanzar por un camino sencillo.

Un SUV urbano muy capaz

La carrocería mide 4,18 metros de largo. Esa escala facilita aparcar y circular por calles estrechas. El habitáculo ofrece espacio para cuatro adultos y el maletero sirve para la compra o una escapada corta. Las plazas traseras abatibles amplían la zona de carga para llevar bultos largos.

El Yaris Cross AWD-i combina el motor híbrido 1.5 de 130 CV con un cambio automático e-CVT. La etiqueta ECO permite acceder a las ventajas de movilidad que ofrece este distintivo. Toyota homologa consumos bajos para un SUV con tracción total, aunque el gasto aumenta frente a la versión delantera.

Aunque no es barata, para muchos es la mejor versión

En ciudad, el sistema híbrido puede circular en eléctrico durante parte del recorrido. El motor de gasolina entra cuando hace falta más empuje o cuando la batería necesita apoyo. El conductor no tiene que enchufarlo ni cambiar de modo constantemente. Esa sencillez es parte del atractivo de un híbrido autorrecargable.

El equipamiento suma detalles útiles para el uso diario. Según la versión, hay llantas de 17 pulgadas, retrovisores calefactables y plegables, acceso sin llave y conexión con Apple CarPlay y Android Auto. La pantalla multimedia y los asistentes de seguridad completan un interior pensado para que todo quede a mano.

Dicho esto, toca hablar del precio. Esta versión con tracción a las cuatro ruedas arranca en 29.050 euros al contado o 28.550 euros financiados.