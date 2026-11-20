Coches y Motos 20 NOV 2026 - 08:27h.

La aerodinámica es otro de los puntos fuertes en esta moto

QJ Motor, la naked china inspirada en MotoGP que no parece china

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Cuando hablamos de las naked de referencia que hay en el segmento, es imposible ignorar todo lo que ofrece la QJ Motor SRK 800 RR, una moto excepcional de principio a fin. Tiene un enfoque deportivo que la hace tan difícil de ignorar, inspirada en las motos que compiten en Superbikes. Y ofrece de serie seis años de garantía de fábrica, lo que siempre es de agradecer. El único color en el que está disponible es de color rojo, que creemos que le sienta de maravilla.

La aerodinámica es otro de los puntos fuertes en esta moto, pues te permite disfrutar de una conducción mucho más eficiente, y alcanzar unas mejores cifras de velocidad. Sus apéndices le garantizan una mucha mejor estabilidad, y han sido analizados en el túnel de viento para corroborar su correcto funcionamiento. Pasando al corazón de la moto, equipa un impresionante propulsor de cuatro cilindros y 778 centímetros cúbicos de cilindrada, que se puede limitar para el carné A2.

Es de refrigeración líquida y con doble árbol de levas, entregando una potencia de 95 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 75 Nm a 8.500 rpm. Es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos, y la electrónica es otro de los apartados clave en esta moto, al contar con una avanzada IMU de seis ejes. Esto permite gestionar los distintos modos de conducción, el control de tracción o el ABS en curva, desarrollado por Bosch. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas.

La QJ Motor SRK 800 RR cuesta 7.999 euros

Uno de los grandes puntos a favor de esta QJ Motor SRK 800 RR se encuentra en el razonable coste que le han colocado, de apenas 7.999 euros.