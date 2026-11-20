Coches y Motos 20 NOV 2026 - 17:22h.

Un tapado entre los chinos a tener muy en cuenta

El nuevo Leapmotor T03 LCV quiere triunfar con el reparto en la ciudad

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El avance de marcas chinas ya se nota en las matriculaciones europeas. BYD, Chery y Leapmotor crecieron con fuerza en los primeros cinco meses de 2026. Leapmotor quiere aprovechar ese momento con el B10: un SUV eléctrico que intenta quitar una barrera de en medio, el precio de entrada.

Mide 4,53 metros de largo y ofrece espacio para viajar en familia o cargar la compra de la semana. El maletero tiene 330 litros, pero crece hasta 1.600 al abatir los asientos traseros. Esa versatilidad le permite mirar a rivales como el BYD Atto 3, el Nissan Ariya y el Skoda Enyaq.

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Un equipamiento muy completo de serie

A bordo, el B10 apuesta por pantallas y una dotación generosa desde el acabado LifePro. El cuadro digital tiene 8,8 pulgadas. En el centro, una pantalla táctil de 14,6 pulgadas reúne navegador y multimedia. También hay techo panorámico, climatizador automático y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

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La seguridad no queda reducida a lo imprescindible. El SUV suma cámara de 360 grados, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo y detector de ángulo muerto. También incorpora asistentes de carril y bomba de calor. La función V2L alimenta pequeños aparatos. El LifePro suma alertas de colisión y detector de somnolencia.

218 CV de potencia y un precio irresistible

El precio anunciado parte de 23.900 euros. Esa cifra incluye 3.375 euros del Plan Auto+ y 900 euros del CAE. Ambas ayudas dependen de sus condiciones y disponibilidad. Conviene confirmar los descuentos y el importe final. La campaña está anunciada hasta finales de noviembre.

La versión de acceso entrega 218 CV y homologa 361 kilómetros de autonomía. Esa cifra puede cubrir trayectos habituales y desplazamientos de fin de semana, aunque conviene planificar la recarga en viajes largos. El B10 presenta así una alternativa eléctrica para quien prioriza espacio, tecnología y un coste inicial contenido.