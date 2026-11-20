Coches y Motos 20 NOV 2026 - 23:27h.

En 2025 se actualizó para poder recibir la homologación Euro 5+

La nueva Benda Napoleon Bob 250 es, para muchos, la custom china más bonita

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Si hay motos que consiguen despertar nuestro interés, esas son las custom. Nos parecen muy llamativas, y la Benda Napoleon Bob 500 es un claro ejemplo de esto que comentamos. Desde la estética hasta las prestaciones la convierten en una verdadera maravilla, y en 2025 se actualizó para poder recibir la homologación Euro 5+, lo que sin duda alguna es un punto de inflexión. Y su diseño personal marcado por las vainas y sus detalles deportivos marcan la diferencia.

El asiento mono plaza flotante es original, así como su increíble depósito de combustible, 16 litros de capacidad, que se traduce en una sensacional autonomía. En cuanto al propulsor, es de dos cilindros en V, con una cilindrada de 476 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con cuatro válvulas por cilindro. Entrega una potencia de 47 CV a 8.800 revoluciones por minuto, y un par máximo de 42 Nm a 6.700 rpm, y esto hace que sea apta para el carné A2.

Se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, con embrague anti-rebote de serie, así como también control de tracción. Y si hablamos de equipamiento, algo que nos gusta destacar en esta moto es que tiene iluminación full LED, así como una pantalla circular digital tipo LCD, que te muestra toda la información que necesitas saber en el momento de la marcha. Considerando todo esto, y viendo el precio que se necesita para conseguir esta moto, queda claro que es un acierto asegurado.

La Benda Napoleon Bob 500 cuesta 6.750 euros

El precio de la Benda Napoleon Bob 500 es imposible de ignorar, pues en pocas ocasiones te podrás encontrar algo así por apenas un total de 6.750 euros, una cantidad totalmente ridícula. Aprovecha esta oportunidad y hazte con ella.