Peugeot vuelve a demostrar que sabe diseñar coches con personalidad con uno de sus modelos más atractivos
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Peugeot tiene un coche que ocupa un espacio distinto al de sus propuestas convencionales. El 408 mezcla la silueta de una berlina con rasgos de SUV y rompe con las formas habituales. También abre el abanico mecánico: se ofrece con hibridación ligera, como híbrido enchufable y en versión eléctrica.
Esa combinación define lo que representa el 408: una alternativa para quien busca un coche familiar con más presencia y varias opciones de electrificación. Su diseño es el primer rasgo que lo separa del resto. La carrocería mide 4.687 milímetros de largo, 1.848 de ancho y 1.478 de alto.
Espacio para toda la familia sin renunciar al maletero
La distancia entre ejes alcanza 2.787 milímetros. El maletero ofrece 536 litros y llega a 1.611 al abatir los asientos. Peugeot organiza la gama en tres acabados: Allure Plus, GT Plus y Executive Plus. Desde el primero incluye faros Full LED, cámara trasera y acceso y arranque manos libres.
El Allure Plus añade el puesto de conducción Peugeot i-Cockpit y una pantalla de 12,3 pulgadas. Cuenta con parabrisas acústico, luneta calefactada y cristales traseros oscurecidos. En la mecánica de acceso, un motor 1.2 de gasolina con tecnología MHEV entrega 145 CV y 230 Nm. Lleva cambio automático.
La electrificación por bandera
Esta versión acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos, alcanza 205 km/h y homologa 5,1 litros cada 100 kilómetros. Peugeot la anuncia desde 31.499 euros, frente a 36.920 euros de tarifa. La financiación contempla 240 euros al mes, una entrada de 8.049,51 euros y una cuota final de 20.063,94.
Por encima aparece el híbrido enchufable, que combina un motor 1.6 de gasolina de 180 CV con uno eléctrico de 125. La potencia conjunta llega a 225 CV y 360 Nm. Recorre hasta 63 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP y cuesta desde 40.920 euros.
La gama culmina con un 408 eléctrico de 213 CV y 456 kilómetros de autonomía, desde 41.760 euros. Así, Peugeot ofrece tres maneras de entender el mismo modelo. El BMW X2 y el Toyota RAV4 son alternativas de su entorno, pero el 408 se distingue por combinar una silueta propia con esta variedad mecánica.