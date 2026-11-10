La marca hermana de Seat se atreve con un eléctrico urbano bonito que no quiere parecerse a sus rivales

eldesmarque.com 10 NOV 2026 - 05:06h.

El deportivo que eligen los más urbanitas

El Nissan Qashqai gana enteros con sus ofertas y un sistema e-Power de 190 CV: un SUV pensado para quienes quieren eficiencia y potencia

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El CUPRA Raval quiere llevar una imagen propia al tráfico urbano. Sus formas afiladas, los pasos de rueda marcados y los tiradores enrasados lo separan de un utilitario convencional. La marca hermana de SEAT apuesta por una carrocería compacta con aire deportivo. El Raval será el hermano pequeño del Born.

El coche mide 4,05 metros de largo y tiene cinco plazas. La anchura llega a 1,78 metros. CUPRA aprovecha el formato para ofrecer un maletero de 441 litros para su tamaño. La batalla de 2,60 metros ayuda a distribuir el espacio. Así, el Raval puede servir para ciudad y escapadas.

Tres versiones mecánicas a elegir

La gama arranca en 28.610 euros. Esa versión entrega 135 CV y homologa 328 kilómetros de autonomía. La variante intermedia Endurance sube a 210 CV y 444 kilómetros. CUPRA la ofrece desde 32.800 euros al contado o 32.029 financiados. Quien busque más potencia y prestaciones puede elegir el VZ de 226 CV. Este acabado mantiene la batería de 55 kWh y entrega 290 Nm. Acelera de cero a cien en 6,8 segundos, aunque su autonomía baja a 384 kilómetros. El precio asciende a 38.250 euros, antes de ayudas públicas.

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Endurance utiliza una batería de 55 kWh y desarrolla 290 Nm. La tracción delantera mueve el coche de cero a cien en 7,1 segundos. Alcanza 160 km/h. La autonomía WLTP de 444 kilómetros permite salir de la ciudad sin que cada viaje obligue a planificar una parada.

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Carácter urbano con deportividad a raudales

El acabado Raval Plus ya incluye pantalla central de 12,9 pulgadas, cámara trasera y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. CUPRA añade climatizador bizona, asientos calefactables y carga inalámbrica. Los asistentes vigilan el carril, el tráfico cruzado y la salida del aparcamiento. La dotación resulta amplia desde el inicio.

En equipamiento, el Raval ofrece cuatro acabados: Plus, Endurance, VZ y VZ Custom by ABT. Mientras que sus rivales incluyen el MINI Cooper E, el Nissan Micra eléctrico y el Renault 5 E-Tech. Desde luego, no lo tienen fácil.