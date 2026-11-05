Mercedes recupera el encanto de los grandes coupés con una de las siluetas más refinadas de su gama

Coches y Motos 05 NOV 2026 - 21:18h.

La marca alemana tiene un modelo top en cuanto a diseño

Mercedes tiene el que para muchos es el mejor monovolumen

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Mercedes ha construido buena parte de su historia alrededor de automóviles elegantes, cómodos y con una personalidad reconocible. Aunque los SUV concentran actualmente una parte importante de las ventas, la marca alemana continúa apostando por carrocerías tradicionales que priorizan el diseño. El CLE Coupé es uno de los mejores ejemplos, con unas proporciones que recuperan el atractivo de los grandes deportivos de dos puertas.

Este modelo ocupa el espacio que anteriormente correspondía a los Clase C Coupé y Clase E Coupé. Su planteamiento combina una carrocería estilizada con cuatro plazas, un habitáculo tecnológico y una gama mecánica que incluye motores de gasolina y diésel electrificados. El resultado es un automóvil pensado para quienes valoran tanto la comodidad como las sensaciones de conducción.

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Una silueta que recupera la elegancia clásica

El Mercedes CLE Coupé mide aproximadamente 4,85 metros de longitud, una cifra considerable para un automóvil de dos puertas. Su diseño está definido por un capó largo, una línea de techo descendente y una parte posterior relativamente corta. El frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones con la estrella de Mercedes en posición central, acompañada por unos faros estilizados y unas entradas de aire que refuerzan su imagen deportiva.

De perfil aparece su principal atractivo: una carrocería de proporciones equilibradas, con puertas largas, ventanillas sin marco y una caída del techo especialmente elegante. La trasera mantiene unos pilotos horizontales y un pequeño volumen destinado al maletero, completando una silueta que recuerda a los grandes coupés tradicionales. Mercedes ha evitado recurrir a elementos estéticos excesivamente agresivos en las versiones convencionales. El resultado es un automóvil con una presencia distinguida, que transmite deportividad sin renunciar a una imagen refinada.

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Cuatro plazas y un interior tecnológico

El habitáculo del CLE combina elementos de los últimos Mercedes con una distribución orientada al conductor. El salpicadero incorpora una instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia central de 11,9 pulgadas. El sistema MBUX permite gestionar numerosas funciones mediante controles táctiles, comandos de voz y diferentes posibilidades de personalización.

Dependiendo del acabado, también dispone de iluminación ambiental, asientos con funciones de confort y un sistema de sonido de alta calidad. Las plazas delanteras ofrecen una posición de conducción baja y una buena sujeción lateral. La segunda fila permite transportar a dos ocupantes adicionales, aunque el acceso resulta menos cómodo que en una berlina de cuatro puertas.

El maletero dispone de aproximadamente 420 litros, una capacidad suficiente para viajar en pareja o realizar escapadas de varios días. No pretende igualar la practicidad de un Clase E convencional, pero ofrece una funcionalidad razonable para tratarse de un coupé.

Motores electrificados y versiones deportivas

La gama del Mercedes CLE incluye motores de gasolina y diésel, muchos de ellos acompañados por tecnología de hibridación ligera de 48 voltios. Entre las alternativas disponibles se encuentran versiones de cuatro cilindros y configuraciones de seis cilindros en línea. La electrificación ligera permite mejorar la suavidad de funcionamiento y obtener la etiqueta ECO de la DGT en las versiones correspondientes.

Mercedes también ofrece variantes con tracción total 4MATIC y transmisiones automáticas de nueve velocidades. Por encima aparecen las versiones AMG, desarrolladas para quienes buscan prestaciones más elevadas y un comportamiento especialmente deportivo. Sin embargo, el CLE no necesita recurrir a sus configuraciones más potentes para resultar atractivo.

Su principal argumento está en combinar una carrocería elegante con una conducción confortable y un habitáculo moderno. Frente a la proliferación de SUV, el modelo alemán mantiene una fórmula que concede especial importancia a las proporciones y a la experiencia de conducción. Para quienes buscan un automóvil distinguido y no necesitan cinco plazas ni una carrocería especialmente práctica, el CLE Coupé representa una alternativa cada vez menos habitual. Su silueta demuestra que Mercedes todavía encuentra espacio para los grandes coupés dentro de una gama dominada por vehículos familiares.