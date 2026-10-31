Cupra activa una nueva puerta de entrada a su gama eléctrica con un urbano de diseño deportivo

Coches y Motos 31 OCT 2026 - 10:51h.

La mejor oportunidad para acceder a un Cupra

Mejor y, para muchos, más bonito que el Cupra Formentor

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Cupra tiene un modelo que acerca su filosofía deportiva a nuevos compradores. Se trata del Cupra Raval, un utilitario de diseño atrevido que se sitúa por debajo del Born. La marca española apuesta por una carrocería compacta, un equipamiento tecnológico y tres niveles de potencia. Su precio de partida es de 29.260 euros, antes de aplicar ayudas públicas.

Esta versión más económica se configura con un motor eléctrico de 135 CV y 264 Nm de par máximo, asociado a una transmisión automática. Esta mecánica permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h. Además, ofrece una autonomía homologada de 328 kilómetros WLTP, una cifra adecuada para los desplazamientos urbanos y los trayectos interurbanos habituales. Cupra busca así competir con alternativas como el Renault 5 E-Tech, el Nissan Micra eléctrico y el MINI Cooper E, modelos que también combinan electrificación y personalidad.

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210 CV y 444 km de potencia desde 200 euros al mes

No obstante, hay que decir que la variante de 210 CV está en oferta desde 31.301 euros, tanto al contado como financiada. Cupra propone 48 mensualidades de 200 euros, una entrada de 10.570,17 euros y una última cuota de 17.240,11 euros. Esta fórmula facilita el acceso inicial, aunque el comprador debe considerar el desembolso completo.

Esta versión viene equipada con una batería de 55 kWh. Esta versión acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanza los 160 km/h. Su autonomía homologada es de 444 kilómetros WLTP, suficiente para ampliar su utilización más allá de los desplazamientos cotidianos.

La versión más radical que encanta a los más puristas

La gama culmina con el Raval de 226 CV, que mantiene los 290 Nm y la batería de 55 kWh. Su aceleración de 0 a 100 km/h baja a 6,8 segundos, mientras que la velocidad máxima aumenta hasta 175 km/h. Homologa 384 kilómetros de autonomía.

El acabado Raval Plus incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla de 12,9 pulgadas, climatizador bizona y cámara trasera. También incorpora asientos calefactados, control de crucero adaptativo y asistentes de seguridad. Por encima aparecen acabados como el Endurance o el VZ, entre otros, que añade una orientación más deportiva.