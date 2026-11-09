Más refinado y silencioso en viajes largos: el Mercedes GLC frente al BMW X3

Coches y Motos 09 NOV 2026 - 21:08h.

Dos SUV premium muy top, pero con enfoques diferentes

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Mercedes y BMW mantienen una rivalidad histórica dentro del mercado de los SUV premium. El GLC y el X3 representan dos interpretaciones diferentes de una misma categoría, con dimensiones semejantes, habitáculos tecnológicos y una gama mecánica especialmente completa. Sin embargo, sus planteamientos presentan matices que pueden influir considerablemente en la decisión de compra.

El Mercedes GLC concede especial importancia al confort, el aislamiento acústico y una experiencia de conducción relajada. El BMW X3, por su parte, mantiene una orientación más dinámica, con un comportamiento que busca transmitir mayor precisión al conductor. Para quienes realizan viajes largos con frecuencia, el refinamiento del Mercedes puede convertirse en un argumento importante.

Dos SUV premium con personalidades diferentes

El Mercedes GLC convencional mide aproximadamente 4,72 metros de longitud, mientras el BMW X3 alcanza los 4,76 metros. Ambos utilizan carrocerías de cinco puertas y ofrecen espacio suficiente para cinco ocupantes. El Mercedes presenta un frontal elegante, con una parrilla de grandes dimensiones, faros estilizados y unas superficies relativamente suaves.

De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente y unas proporciones equilibradas. El BMW utiliza una estética más contundente, con una parrilla de doble riñón especialmente reconocible y unas superficies laterales marcadas. La trasera del X3 también presenta unas formas más angulosas.

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Ambos ofrecen una imagen sofisticada, aunque el GLC apuesta por una interpretación más clásica del lujo. El BMW busca transmitir una personalidad deportiva incluso en sus versiones menos potentes. La elección estética dependerá de los gustos personales, pero estas diferencias también se trasladan al interior y a las sensaciones de conducción.

El confort como principal argumento del Mercedes

El habitáculo del GLC utiliza una distribución tecnológica inspirada en los últimos modelos de Mercedes. El salpicadero incorpora una instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia central de 11,9 pulgadas. El sistema MBUX permite gestionar numerosas funciones y ofrece diferentes posibilidades de personalización.

Dependiendo del acabado, también dispone de asientos con funciones de confort, iluminación ambiental y un sistema de sonido de alta calidad. El aislamiento acústico constituye uno de los aspectos más importantes durante los desplazamientos largos. Mercedes ha desarrollado el GLC para reducir la presencia de ruidos aerodinámicos y de rodadura en el habitáculo.

También puede incorporar una suspensión neumática que mejora la capacidad para filtrar determinadas irregularidades del asfalto. El BMW X3 ofrece igualmente un nivel elevado de confort, pero su puesta a punto puede transmitir una sensación más firme, especialmente con determinados paquetes deportivos y llantas de mayor diámetro. Esto no significa que el Mercedes sea siempre más silencioso, ya que las diferencias dependen de los neumáticos, la motorización y el equipamiento. Sin embargo, el GLC mantiene una orientación especialmente adecuada para quienes priorizan una conducción relajada.

Motores electrificados y capacidad para viajar

La gama del Mercedes GLC incluye motores de gasolina y diésel con hibridación ligera, además de diferentes alternativas híbridas enchufables. Estas últimas permiten recorrer distancias considerables utilizando electricidad y obtienen la etiqueta CERO de la DGT. El BMW X3 también dispone de motores electrificados y una versión híbrida enchufable, por lo que ambos ofrecen alternativas interesantes para reducir el consumo.

El GLC convencional dispone de un maletero de aproximadamente 620 litros en determinadas versiones, aunque la capacidad disminuye en los híbridos enchufables. El BMW X3 ofrece alrededor de 570 litros en sus versiones convencionales. La diferencia puede favorecer al Mercedes para quienes viajan con mucho equipaje, aunque conviene comparar las configuraciones concretas.

El X3 mantiene argumentos sólidos en comportamiento dinámico, precisión de dirección y sensaciones al volante. El GLC responde con una experiencia especialmente refinada, un habitáculo sofisticado y una puesta a punto orientada al confort. Para quienes realizan habitualmente largos desplazamientos por autopista, el Mercedes puede resultar una alternativa más agradable. Sin embargo, el BMW continúa siendo una elección igualmente válida para quienes quieren combinar viajes familiares con una conducción de carácter más deportivo.