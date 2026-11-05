Coches y Motos 05 NOV 2026 - 17:05h.

190 CV de potencia y más de 440 km de autonomía

Ford elige al sustituto del Focus

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Ford quiere hacerse un hueco entre los SUV eléctricos más interesantes del mercado. La marca estadounidense apuesta por el Explorer, un modelo que combina diseño futurista, tecnología y una autonomía que puede alcanzar los 602 kilómetros, dependiendo de la versión. Además, Ford anuncia un descuento adicional de 4.500 euros vinculado a su campaña comercial del Plan Auto+, una iniciativa que mejora su atractivo económico.

El precio también merece atención. El Ford Explorer eléctrico tiene una tarifa de catálogo de 43.661 euros, pero la web de la marca anuncia la versión de acceso desde 33.838 euros al contado o 32.838 euros financiando. La financiación contempla una entrada de 12.300 euros, cuotas anunciadas desde 135 euros y un pago final de 15.364 euros. Ford añade cinco años de mantenimiento gratuito.

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Diseño futurista y espacio suficiente para toda la familia

El Explorer presenta una carrocería moderna y unas proporciones equilibradas. El SUV mide 4,47 metros de largo y 1,63 metros de alto. Su diseño combina superficies limpias, detalles robustos y una imagen muy diferente a la de los todoterrenos tradicionales. El maletero ofrece 532 litros, ampliables hasta 1.460 litros al abatir los asientos posteriores.

La versión de acceso monta un motor eléctrico de 190 CV y 310 Nm de par máximo. Esta configuración utiliza una batería de 63 kWh y homologa hasta 444 kilómetros de autonomía WLTP. El Explorer acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza los 160 km/h. Además, puede recuperar del 10 al 80 % de batería en aproximadamente 25 minutos mediante carga rápida.

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Equipamiento muy tecnológico

El equipamiento tecnológico también marca diferencias. Ford incorpora una pantalla central deslizable de 14,6 pulgadas, acompañada del sistema My Private Locker. La dotación incluye siete altavoces, cámara trasera, faros Full LED y una consola central con 17 litros de capacidad.

La seguridad recibe especial atención. El Explorer ofrece control de crucero adaptativo con Stop & Go, asistente de precolisión y detector de ángulo muerto. También incorpora retrovisores calefactados y plegables eléctricamente. Skoda Enyaq, Toyota bZ4X, Volkswagen ID.4 o Nissan Ariya no lo tienen nada fácil.