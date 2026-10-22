Ford recupera el protagonismo del diseño con uno de los coches más atractivos que ha lanzado

Coches y Motos 22 OCT 2026 - 01:24h.

Ford ha presentado un coche que nos parece imposible de ignorar

El Ford Kuga está sentenciado

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En Ford se han pasado a la moda de los SUV con varios modelos que nos dejan sin palabras, pero a la hora de hablar de nuestro favorito, nos tenemos que detener en el Puma. Nos parece el mejor de todos, y con una notable ventaja con respecto a los demás, gracias a sus excelentes cualidades. Tiene una longitud de 4,19 metros, que entra dentro de lo normal, y un diseño que se puede definir como moderno, y que es imposible que no le guste a alguien.

Una de las virtudes de este coche es su amplio y espacioso maletero, con una capacidad total de hasta 456 litros, lo que nos parece más que suficiente para que puedas guardar cualquier cosa que se te ocurra. Y el equipamiento de este coche también es abundante en todos los aspectos, contando con numerosas ayudas para la conducción, que hacen que manejarlo sea tan agradable. Por ejemplo, el control de crucero adaptativo, el detector de vehículos traseros o la frenada automática. Y en su interior, se esconde una pantalla multimedia de 12,8 pulgadas

Opciones de motorización para el Ford Puma

También hay un amplio abanico de opciones para la motorización del Ford Puma. Por ejemplo, la versión eléctrica, o la híbrida ligera de gasolina, con tres potencias diferentes, de 125, 155 o 159 CV, todos de tracción delantera y cambio automático.

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Precio del Ford Puma

En cuanto al precio que tiene este Ford Puma, evidentemente hay una variación depende de cuál sea la versión que escojas. Pero la más básica comienza a partir de los 28.372 euros, mientras que si deseas conseguir la versión más potente y equipada, tendrás que abonar un total de 42.737 euros. Escojas la que escojas, puedes estar convencido de que no te va a decepcionar nunca.