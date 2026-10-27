430 km de autonomía y 604 km en ciudad: el OMODA 5 EV entra en la pelea de los SUV eléctricos

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 03:25h.

A ello súmale 204 CV de potencia y un equipamiento muy tecnológico

Este SUV, y no es ni MG ni Omoda, tiene un precio que asusta a sus rivales

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El OMODA 5 EV se ha convertido en una alternativa interesante para quienes buscan un SUV eléctrico con buena autonomía, tecnología y un precio competitivo. La marca china apuesta por un diseño moderno y un equipamiento completo para ganar terreno en España. Y su autonomía no te va a dejar indiferente.

El OMODA 5 EV tiene un precio de catálogo de 37.899 euros, aunque la marca lo anuncia desde 22.850 euros en su página web. Esta tarifa incluye descuentos comerciales y ayudas públicas, por lo que está sujeta a determinadas condiciones. La diferencia permite situarlo entre las opciones más atractivas para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica.

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Te costará encontrar un C-SUV tan barato que ofrezca tanto

El SUV chino mide 4,42 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2,63 metros. Su habitáculo ofrece espacio suficiente para una familia, mientras que el maletero dispone de 442 litros, ampliables hasta 1.149 litros. Estas dimensiones favorecen su utilización diaria y permiten afrontar desplazamientos largos con equipaje.

El OMODA 5 EV incorpora un motor eléctrico de 204 CV y 340 Nm de par máximo, asociado a un sistema de tracción delantera. Esta mecánica permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 172 km/h. Sus prestaciones resultan suficientes para circular con soltura tanto por ciudad como por carretera.

Más de 600 km de autonomía en ciclo urbano

La batería LFP de 61 kWh proporciona una autonomía homologada de 430 kilómetros WLTP. En condiciones de circulación urbana, la cifra anunciada alcanza los 604 kilómetros. Esta diferencia responde al mayor aprovechamiento de la frenada regenerativa y a las menores velocidades habituales en ciudad. La autonomía real dependerá de las condiciones de utilización.

La gama ofrece los acabados Pure y Premium. El primero incluye dos pantallas de 12,3 pulgadas, climatizador bizona, conectividad Apple CarPlay y Android Auto y cargador inalámbrico de 50 W. También incorpora faros Full LED, llantas de 18 pulgadas, volante calefactado y acceso sin llave. Su dotación resulta completa desde la versión básica.