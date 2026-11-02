Más lujoso y, para algunos, incluso más bonito que el Mercedes GLC

Coches y Motos 02 NOV 2026 - 09:18h.

Genesis tiene un SUV muy top

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Mercedes lleva años utilizando el GLC como una de sus principales referencias dentro del mercado de los SUV premium. Su diseño elegante, el confort y una gama mecánica muy completa lo convierten en una alternativa consolidada. Sin embargo, Genesis quiere hacerse un hueco en esta categoría con una propuesta que apuesta por una presentación especialmente sofisticada y una mecánica completamente eléctrica: el Electrified GV70.

La marca premium del grupo Hyundai ha anunciado los precios para España de este SUV, que llegará con una potencia de 490 CV, tracción total y una batería capaz de ofrecer hasta 479 kilómetros de autonomía homologada. Su principal argumento está en combinar prestaciones elevadas con un habitáculo refinado y un diseño que busca distinguirse de los fabricantes alemanes.

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Un diseño elegante con personalidad propia

El Genesis Electrified GV70 mide aproximadamente 4,72 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal está dominado por una parrilla de grandes dimensiones con un dibujo geométrico, acompañada por unos faros divididos en dos líneas horizontales. Esta firma luminosa es uno de los elementos más característicos de Genesis y permite distinguir sus modelos incluso a cierta distancia.

De perfil destacan una línea de techo suavemente descendente, pasos de rueda marcados y unas superficies laterales especialmente limpias. La trasera mantiene unos pilotos divididos en dos franjas horizontales, creando una imagen equilibrada y reconocible. El Mercedes GLC apuesta por una estética más convencional, con una carrocería elegante y numerosos elementos característicos de la marca alemana.

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El Genesis utiliza un lenguaje visual diferente, con una combinación de superficies suaves y detalles que transmiten una sensación de sofisticación. La valoración estética siempre es subjetiva, pero el GV70 tiene argumentos para resultar especialmente atractivo entre los SUV premium.

Un interior que busca competir con las marcas de lujo

El habitáculo es uno de los elementos que más distingue al Genesis. La marca utiliza materiales cuidadosamente seleccionados, revestimientos agradables y una distribución orientada a transmitir una sensación de calidad. El salpicadero incorpora una gran pantalla panorámica de 27 pulgadas que integra la instrumentación y el sistema multimedia.

También dispone de iluminación ambiental, asientos con diferentes funciones de confort y numerosos asistentes de conducción. Dependiendo del acabado puede incorporar un sistema de sonido de alta calidad, cámaras de visión periférica y elementos de equipamiento propios de automóviles de categoría superior.

La presentación interior busca combinar tecnología y elegancia sin recurrir a una distribución excesivamente complicada. El Mercedes GLC también ofrece un habitáculo sofisticado, con una amplia oferta de equipamiento y un sistema multimedia avanzado. Sin embargo, el Genesis pretende diferenciarse mediante una dotación especialmente completa y una estética interior más particular.

490 CV y precios desde 69.400 euros

El Electrified GV70 utiliza dos motores eléctricos, uno situado en cada eje, que desarrollan una potencia conjunta de 490 CV. Dispone de tracción total y de un modo Boost que permite aprovechar temporalmente toda la potencia disponible. Con esta configuración puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 4,4 segundos.

La batería tiene una capacidad bruta de 84 kWh y permite homologar hasta 479 kilómetros de autonomía WLTP. Su arquitectura eléctrica admite carga rápida de 800 voltios y puede recuperar del 10 al 80% de batería en aproximadamente 19 minutos bajo condiciones favorables. Genesis ha anunciado tres acabados para España.

El Pure parte de 69.400 euros, el Premium cuesta 76.570 euros y el Luxury alcanza los 90.040 euros. Son tarifas oficiales sin aplicar posibles descuentos o promociones. El Mercedes GLC ofrece una gama mecánica más amplia y una red comercial considerablemente más consolidada. El Genesis responde con una mecánica eléctrica potente, un diseño distinguido y un habitáculo que busca transmitir una sensación de lujo.

Para quienes quieren un SUV premium diferente y valoran especialmente el equipamiento y las prestaciones eléctricas, el Electrified GV70 representa una alternativa interesante frente a los modelos alemanes tradicionales.