El Kia Sportage gana puntos con sus ofertas y una gama híbrida pensada para combinar potencia y espacio

Coches y Motos 09 NOV 2026 - 15:35h.

El SUV coreano es una de las referencias en su categoría

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

Compartir







El Kia Sportage se ha consolidado como uno de los SUV compactos más conocidos del mercado español gracias a una combinación de diseño, equipamiento y habitabilidad. Su última actualización ha reforzado estos argumentos con una imagen más moderna, un habitáculo tecnológico y una gama mecánica que concede especial importancia a la electrificación.

Las promociones comerciales también contribuyen a mejorar su atractivo. El Sportage híbrido puede encontrarse con descuentos importantes respecto a su tarifa oficial, aunque las condiciones dependen de la versión, la financiación y las campañas disponibles. Para quienes buscan un SUV familiar potente, la gama electrificada de Kia ofrece diferentes alternativas.

PUEDE INTERESARTE Mercedes recupera el encanto de los grandes coupés con una de las siluetas más refinadas de su gama

Un diseño moderno y un interior espacioso

El Kia Sportage mide aproximadamente 4,54 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros verticales, una firma luminosa especialmente reconocible y una parrilla de grandes dimensiones. La actualización ha introducido una estética más cercana a la de los últimos modelos eléctricos de la marca.

De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada que favorece la habitabilidad. La trasera incorpora unos pilotos angulosos y un portón de grandes dimensiones. El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila con una buena distancia para las piernas.

El maletero puede superar los 580 litros en determinadas versiones híbridas, aunque la capacidad varía según la motorización. El salpicadero incorpora dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas integradas visualmente, además de diferentes mandos para gestionar las funciones habituales. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos ventilados, cámaras de visión periférica, portón eléctrico y numerosos asistentes de conducción.

PUEDE INTERESARTE El Toyota Corolla Cross se vuelve más competitivo con su oferta híbrida y pone sobre la mesa una alternativa a los SUV chinos que merece la pena valorar

Hasta 239 CV en la versión híbrida

La gama del Sportage incluye diferentes alternativas mecánicas, con versiones de gasolina, híbridas autorrecargables e híbridas enchufables. El Sportage HEV combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,6 litros con propulsión eléctrica y desarrolla una potencia conjunta de 239 CV.

Esta configuración ofrece prestaciones suficientes para afrontar desplazamientos largos y adelantamientos con comodidad. El sistema gestiona automáticamente el funcionamiento de ambos motores y recupera energía durante las frenadas.

También obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. Por encima aparece la versión híbrida enchufable, que permite realizar desplazamientos utilizando electricidad y obtiene la etiqueta CERO. La autonomía eléctrica depende de la configuración, pero puede resultar suficiente para numerosos trayectos cotidianos si se recarga habitualmente.

Kia también ofrece versiones con tracción total, especialmente interesantes para quienes circulan por carreteras de montaña o superficies deslizantes.

Las ofertas pueden mejorar su relación calidad-precio

El Sportage híbrido dispone de diferentes acabados y configuraciones comerciales. Las ofertas anunciadas en España pueden situar determinadas versiones considerablemente por debajo de su tarifa oficial. En noviembre de 2026, algunas plataformas especializadas anuncian promociones desde aproximadamente 28.650 euros para la gama híbrida, incluyendo los descuentos máximos aplicables.

Sin embargo, esta cantidad debe interpretarse como una tarifa promocional condicionada, no como un precio al contado garantizado. Es importante comprobar la versión exacta, las ayudas incluidas y los requisitos de financiación. También conviene comparar el coste total de la operación, especialmente cuando existen cuotas mensuales reducidas y pagos finales elevados.

El Hyundai Tucson, el Toyota RAV4 y el Nissan Qashqai ofrecen alternativas electrificadas con argumentos propios. El Sportage responde con una potencia híbrida elevada, un habitáculo espacioso y un equipamiento abundante. Además, Kia ofrece una garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones del fabricante.

Para quienes buscan un SUV familiar que combine prestaciones, tecnología y una carrocería práctica, el Sportage representa una alternativa especialmente completa. Su atractivo aumenta cuando una promoción permite reducir el precio final sin introducir condiciones financieras desfavorables.