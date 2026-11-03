El Kia Sportage es moderno, espacioso y, para la mayoría, tiene una imagen más atractiva que el Toyota RAV4

Coches y Motos 03 NOV 2026 - 16:49h.

Pese a que el RAV4 acaba de estrenar generación, muchos siguen viendo al Sportage como una mejor opción

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El Toyota RAV4 es uno de los SUV híbridos más reconocidos del mercado y ha construido buena parte de su reputación alrededor de la eficiencia y la fiabilidad. Sin embargo, el Kia Sportage ha evolucionado considerablemente durante los últimos años y se ha convertido en una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un automóvil familiar con una imagen moderna y un equipamiento tecnológico abundante.

La última actualización del modelo coreano ha reforzado su personalidad estética, con un frontal completamente renovado y una presentación interior más sofisticada. Su carrocería mantiene unas dimensiones razonables y ofrece una habitabilidad que permite utilizarlo cómodamente como coche principal de una familia.

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Un diseño más atrevido que el del Toyota

El Kia Sportage mide aproximadamente 4,54 metros de longitud, frente a los 4,60 metros del Toyota RAV4 de nueva generación. Su frontal incorpora una firma luminosa vertical, una parrilla de grandes dimensiones y unos faros integrados en los extremos. La actualización ha introducido un lenguaje visual inspirado en los últimos modelos de Kia, con unas superficies más limpias y una apariencia tecnológica.

De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada que favorece la sensación de amplitud. La trasera incorpora unos pilotos de formas angulosas y un portón de grandes dimensiones.

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El Toyota RAV4 utiliza una carrocería de apariencia más robusta, con un frontal contundente y numerosos elementos que refuerzan su personalidad aventurera. Ambos ofrecen diseños reconocibles, aunque el Kia apuesta por una estética más estilizada. La valoración siempre será subjetiva, pero el Sportage tiene argumentos para resultar especialmente atractivo para quienes prefieren una imagen moderna y urbana.

Un interior amplio y tecnológico

El habitáculo del Sportage incorpora dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas integradas visualmente. También dispone de una consola central moderna y diferentes mandos que permiten gestionar las funciones habituales. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos calefactados, ventilación, cámaras de visión periférica y numerosos asistentes de conducción.

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La segunda fila ofrece una buena distancia para las piernas y permite viajar cómodamente a adultos. El maletero alcanza hasta 591 litros en determinadas versiones, aunque su capacidad varía según la motorización. Es una cifra especialmente interesante para un SUV de aproximadamente 4,54 metros.

El Toyota RAV4 también dispone de un habitáculo amplio y una carrocería diseñada para facilitar los desplazamientos familiares. Sin embargo, el Kia ofrece una presentación interior especialmente tecnológica y una distribución que busca transmitir una sensación de calidad.

Una gama híbrida potente y versátil

El Kia Sportage dispone de diferentes alternativas mecánicas, incluyendo motores de gasolina, versiones con hibridación ligera y una variante híbrida autorrecargable. Esta última combina un motor de gasolina turbo de 1,6 litros con propulsión eléctrica y desarrolla una potencia conjunta de 239 CV.

El sistema permite reducir el consumo sin necesidad de conectar el vehículo a un punto de carga y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. También existen versiones con tracción total, especialmente interesantes para quienes circulan habitualmente por carreteras de montaña.

El Toyota RAV4 utiliza una nueva generación de tecnología híbrida y dispone de alternativas autorrecargables y enchufables. Su planteamiento está especialmente orientado a la eficiencia, con un consumo competitivo y una trayectoria consolidada en el desarrollo de sistemas híbridos.

El Kia responde con una mecánica potente, un habitáculo amplio y una garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones del fabricante. No es necesariamente una compra mejor que el Toyota para todos los conductores. El RAV4 mantiene argumentos sólidos en eficiencia y tecnología híbrida.

Pero el Sportage combina una estética atrevida, mucho equipamiento y una habitabilidad generosa. Para quienes valoran especialmente el diseño y quieren un SUV familiar moderno, el Kia puede resultar una alternativa especialmente convincente.