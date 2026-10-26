Coches y Motos 26 OCT 2026 - 20:46h.

Es el SUV eléctrico más pequeño de BMW, pero no pasa desapercibido

No es barato, pero este BMW es un icono

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BMW ha encontrado en el iX1 una fórmula para llevar la movilidad eléctrica a quienes buscan un SUV prémium sin renunciar al placer de conducir. El modelo alemán combina calidad, tecnología y una autonomía que alcanza los 514 kilómetros. Una cifra que lo convierte en una alternativa interesante al Mercedes EQA y al Audi Q4 e-tron, dos de sus principales competidores.

Una de las particularidades del BMW iX1 es que comparte buena parte de su planteamiento con el X1 convencional. Sin embargo, la ausencia de un motor de combustión transforma su comportamiento. El silencio de marcha y la respuesta inmediata del acelerador refuerzan la sensación de confort. BMW mantiene así una de sus señas de identidad: ofrecer una conducción agradable.

La versión eléctrica del BMW X1 que no deja de ganar adeptos

El iX1 mide 4,50 metros de largo y dispone de una distancia entre ejes de 2,69 metros. Su maletero ofrece 490 litros, ampliables hasta 1.495 litros. Además, los respaldos posteriores pueden dividirse en tres secciones, siguiendo una distribución 40:20:40. Una solución práctica para transportar objetos largos sin renunciar a todas las plazas traseras.

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La versión de acceso desarrolla 204 CV y 250 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos, alcanza los 170 km/h y homologa 514 kilómetros WLTP. Por encima aparece una alternativa de 313 CV y 494 Nm, capaz de completar el mismo ejercicio en 5,6 segundos, aunque su autonomía baja hasta 466 kilómetros.

La versión de acceso está de oferta

BMW anuncia el iX1 desde 47.984 euros al contado. La marca también propone una financiación con 47 cuotas de 350 euros, una entrada de 12.911 euros y un pago final de 25.962 euros. Conviene estudiar el coste total de la operación antes de decidirse.

El equipamiento incluye BMW Curved Display, navegación, climatizador bizona y suspensión adaptativa M. También incorpora faros LED, portón eléctrico, cámara trasera y asistente de aparcamiento. La recarga admite hasta 130 kW en corriente continua y 11 kW en alterna.