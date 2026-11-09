Coches y Motos 09 NOV 2026 - 07:14h.

Este SUV está robando mucha cuota de mercado a fabricantes muy asentados

El nuevo BYD es, para muchos, el menos atractivo

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BYD se ha convertido en uno de los fabricantes chinos con mayor presencia en el mercado europeo gracias a una gama que combina vehículos completamente eléctricos e híbridos enchufables. Entre sus propuestas más interesantes aparece el Seal U DM-i, un SUV familiar que apuesta por ofrecer una buena autonomía, un equipamiento abundante y la posibilidad de circular utilizando electricidad durante los desplazamientos cotidianos.

Su atractivo también está relacionado con las promociones comerciales. La marca ha recurrido a descuentos y campañas de financiación para mejorar el posicionamiento de este modelo frente a rivales como el Toyota RAV4, el Ford Kuga o el Hyundai Tucson. Sin embargo, conviene analizar las condiciones de cada oferta, ya que el precio anunciado puede depender de diferentes incentivos.

Un SUV amplio y con una imagen elegante

El BYD Seal U DM-i mide aproximadamente 4,78 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño presenta unas superficies suaves, un frontal de formas redondeadas y unos faros estrechos que contribuyen a transmitir una imagen moderna. De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, una superficie acristalada generosa y unos pasos de rueda marcados.

La trasera incorpora unos pilotos unidos mediante una franja luminosa horizontal, un elemento característico de numerosos modelos actuales de BYD. El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila especialmente espaciosa. El maletero dispone de aproximadamente 425 litros, una cifra correcta, aunque inferior a la de algunos SUV familiares de dimensiones semejantes.

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El salpicadero incorpora instrumentación digital y una gran pantalla multimedia central que puede girar para utilizarse en posición horizontal o vertical. Dependiendo del acabado también dispone de techo panorámico, asientos calefactados, cámaras de visión periférica y numerosos asistentes de conducción.

Un híbrido enchufable con diferentes potencias

La tecnología DM-i combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y una batería que puede recargarse externamente. La gama del Seal U DM-i contempla diferentes configuraciones, con versiones de tracción delantera y alternativas de tracción total. Las variantes de acceso desarrollan una potencia conjunta de 218 CV, mientras las configuraciones superiores pueden alcanzar los 324 CV.

La autonomía eléctrica depende de la batería y de la versión elegida. Las alternativas con baterías de mayor capacidad permiten superar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica homologada, mientras las configuraciones más sencillas ofrecen una distancia inferior. Esto permite realizar numerosos desplazamientos cotidianos sin utilizar gasolina, siempre que se disponga de un punto de carga habitual.

Cuando se agota la autonomía eléctrica, el sistema continúa funcionando como un híbrido, combinando ambos motores para reducir el consumo. El Seal U DM-i obtiene la etiqueta CERO de la DGT y permite afrontar viajes largos sin depender exclusivamente de la infraestructura de recarga.

Las ofertas pueden reforzar su atractivo

Uno de los principales argumentos comerciales del Seal U DM-i está en su relación entre precio, equipamiento y tecnología. BYD ha utilizado campañas promocionales que pueden incluir descuentos de marca, financiación e incentivos asociados a programas de ayudas. Sin embargo, las cantidades anunciadas no siempre representan el precio al contado disponible para cualquier comprador.

Antes de contratar una financiación conviene comprobar la entrada, el número de cuotas, los intereses y cualquier pago final. También resulta importante valorar el uso previsto. Un híbrido enchufable ofrece sus mayores ventajas económicas cuando puede recargarse regularmente y realiza una parte importante de los desplazamientos utilizando electricidad.

Si se utiliza principalmente en autopista sin recargar, el consumo puede aumentar considerablemente. El Toyota RAV4, el Ford Kuga y el Hyundai Tucson ofrecen alternativas enchufables con argumentos propios en eficiencia, espacio y comportamiento. El BYD responde con una presentación tecnológica, un habitáculo amplio y diferentes niveles de potencia. Para quienes buscan un SUV familiar electrificado y disponen de un lugar donde cargarlo, el Seal U DM-i representa una opción interesante, especialmente cuando las promociones permiten reducir su coste de adquisición.