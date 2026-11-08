Triumph confirma que el estilo clásico nunca pasa de moda con una de las motos más bonitas

Coches y Motos 08 NOV 2026 - 10:25h.

Es de las más buscadas dentro de la firma inglesa y su plano técnico y visual es inconfundible

Elegante, barata y, para muchos, mejor que la Triumph Speed 400

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Nos vemos obligados a mencionar todo lo que ofrece la Triumph Bonneville T120, que es una de las mejores motos en caso de que te guste el estilo clásico. Nos parece una opción muy interesante, y una referencia dentro del catálogo de la firma, pues ofrece una increíble cantidad de ventajas desde un precio muy razonable, y es de las más buscadas dentro de la firma inglesa. No nos sorprende en absoluto, y su plano técnico y visual es inconfundible.

Durante este año se ha actualizado, lo que le ha permitido recibir la homologación Euro 5+, además de incorporar un nuevo faro LED con DRL, dos nuevos esquemas de color y versiones limitadas para el carné A2. La forma del depósito de combustible también la hace tan peculiar, y sus nuevas combinaciones de color provocan que no pueda pasar desapercibida. Y gracias a una IMU de seis ejes, se puede gestionar el ABS en curva, el control de tracción en curva, el control de velocidad de crucero o los modos de conducción.

Su estructura interior se compone a partir de un motor de dos cilindros, con una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 80 CV a 6.550 revoluciones por minuto y un par máximo de 105 Nm a 3.500 rpm. Se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, y el consumo homologado es de unos razonables 4,4 litros por cada 100 kilómetros. Y tiene componentes de primer nivel, como los frenos Brembo o la horquilla KYB.

La Triumph Bonneville T 120 tiene coste

Podíamos esperar que la Triumph Bonneville T 120 tuviera un precio más elevado, pero lo cierto es que se puede conseguir sin la necesidad de hipotecarse a largo plazo. Bastará con un total de 14.695 euros y podrá ser de tu propiedad.