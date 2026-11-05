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Coches y motos

Kawasaki demuestra que una naked puede tener tanta presencia como una deportiva

Kawasaki Z 900
Kawasaki Z 900. Kawasaki
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En Kawasaki se han empeñado en demostrar que una naked puede tener tanta presencia como una deportiva, y reunir sensacionales prestaciones, equipamiento y diseño. Esto es lo que hace de la Z 900 una compra tan interesante y apetecible al mismo tiempo, de la que no te vas a poder arrepentir nunca. Su diseño está marcado por el doble faro delantero, más compacto que nunca, y por el faro trasero, con apariencia 3D y tecnología de guiado de la luz.

Se han montado detalles metálicos en el asiento, con el logo de Kawasaki, y otros más vistosos en el lateral de aluminio cepillado. La moto ofrece una imagen de ligereza, teniendo un toque moderno visualmente hablando, y por lo que más se caracteriza es por la suavidad en el funcionamiento del motor. Es más eficiente, con consumos y emisiones inferiores, y se consigue una entrega de potencia lineal y suave en todo momento.

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La cilindrada del motor, de cuatro cilindros en línea, es de 948 centímetros cúbicos, con una potencia de 124 CV y un par máximo de 98,6 Nm. Cuenta con varios modos de potencia y de conducción seleccionables, así como quickshifter y embrague anti-rebote de serie. También podemos destacar el control de velocidad de crucero y el control de tracción, mientras que la IMU se encarga de gestionar todo. Y en la instrumentación, tenemos una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

El precio de la Kawasaki Z 900

La Kawasaki Z 900 se puede conseguir desde una cantidad realmente moderada, puesto que tiene un precio base de 10.540 euros, lo que nos parece una ganga, y una oportunidad que no puedes dejar que se te escape tan fácilmente. No lo pienses y hazte con esta moto.

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