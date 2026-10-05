Elegante, barata y, para muchos, mejor que la Triumph Speed 400

Coches y Motos 05 OCT 2026 - 13:17h.

Se trata de una cruiser de estilo neo retro que no pasa desapercibida.

Triumph acerca a más motoristas uno de sus modelos más solicitados

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Si quieres una moto elegante, barata y apta para el carné A2, tienes que saber que la Triumph Speed 400 no es la opción más interesante y convincente. Hay otra alternativa que se sitúa a la misma altura, y que a nosotros nos parece muy recomendable, pues nos ha enamorado a primera vista. Esto hace de la CF Moto 450 CL-C uno de los modelos más completos que recordamos haber descubierto jamás, siendo una cruiser de estilo neo retro que no pasa desapercibida.

Brilla por su estética cuidada, con un depósito de gasolina de 12 litros de capacidad, de formas redondeadas y tapón cromado, que le permite contar con una importante autonomía. Los guardabarros son recortados, con espejos colocados en los extremos del manillar, faro delantero circular y una ergonomía cuidada a fondo para que sea lo más cómoda posible. No es una moto especialmente ligera, pero los 181 kilos que pesa tampoco son ninguna barbaridad.

En cuanto al interior de esta moto, se encuentra un propulsor de dos cilindros en línea, de refrigeración líquida, dotado de un embrague anti-rebote y control de tracción. Declara una potencia de 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 42 Nm a 6.250 rpm, y todos los componentes de la parte ciclo son de gran calidad, como los frenos J.Juan. En la instrumentación, por otro lado, se encuentra una pantalla TFT de 3,6 pulgadas con conectividad.

La CF Moto 450 CL-C cuesta 6.269 euros

Si acabas de quedar convencido antes de adquirir la CF Moto 450 CL-C, tienes que saber que lo único que necesitas es pagar un total de 6.269 euros, lo que claramente nos parece una verdadera ganga. Y es un ejemplar llamado a triunfar en el catálogo de la firma china.