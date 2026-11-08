Coches y Motos 08 NOV 2026 - 18:52h.

Es el SUV más grande de Mazda que puedes comprar en España y también el más premium

El eléctrico de Renault tiene, para buena parte del público, una de las siluetas más atractivas de su historia

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El Mazda CX-80 demuestra que un SUV de siete plazas puede lucir elegante. El diseño KODO dibuja una carrocería larga y limpia. Mide 4.995 milímetros y ofrece 258 litros de maletero con las tres filas ocupadas. Es grande por fuera, pero pensado para familias que necesitan espacio.

La batalla de 3.120 milímetros libera sitio para siete ocupantes. Mazda cuida materiales y acabados, con una cabina que prioriza el confort. Su imagen sobria busca competir con los grandes SUV de lujo alemanes y suecos. Y aunque muchos no lo consideren un premium, tiene argumentos de sobra para competir con modelos como el Mercedes GLE, el Audi Q7 o el Volvo XC90 son rivales.

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La versión híbrida enchufable combina un motor de gasolina 2.5 con uno eléctrico. Entrega 327 CV y 500 Nm, y acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos. Puede recorrer hasta 60 kilómetros en modo eléctrico. La tracción total y el cambio automático completan esta alternativa.

Dos versiones mecánicas muy eficientes

Como contrapartida, Mazda propone un diésel microhíbrido 3.3 de seis cilindros. Desarrolla 254 CV y 550 Nm. El CX-80 acelera en 8,4 segundos hasta 100 km/h y alcanza 219 km/h. El consumo combinado anunciado es de 5,8 litros cada 100 kilómetros.

La gama incluye cinco acabados: Exclusive Line-Plus, Homura, Homura Plus, Takumi y Takumi Plus. La configuración de acceso ofrece siete plazas, climatizador automático, volante calefactado, faros LED y sensores de aparcamiento. También equipa pantalla de 12,3 pulgadas, Head-Up Display y Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Equipamiento de carácter premium

Además, el paquete de seguridad incluye control de crucero, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado y frenada con reconocimiento de peatones. Y también suma cámara para detectar fatiga y reconocimiento de señales. Estos asistentes, junto con la calidad de rodadura, hacen más llevaderos los viajes largos.

Toca hablar de números. El PHEV cuesta 52.671 euros al contado y 51.171 financiado; el diésel, 52.875 y 51.375. FlexiOpción ofrece 349 €/mes para el enchufable y 390 para el diésel durante 36 meses. Entradas: 13.490,38 y 14.666,48 euros; cuotas finales: 33.763,31 y 30.922,97. Mazda apuesta por espacio y elegancia.