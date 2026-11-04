El Toyota RAV4 baja de precio y, con su mecánica híbrida y su reputación de fiabilidad, quiere poner en apuros a los SUV chinos
Ese SUV que nunca decepciona y que apenas pisa el taller
Lo último de Toyota no es lo que te esperabas
El Toyota RAV4 lleva más de tres décadas siendo una referencia entre los SUV. Desde su aparición en 1994, el modelo japonés ha conquistado a millones de conductores gracias a su fiabilidad, versatilidad y eficiencia. También fue uno de los primeros en apostar por la tecnología híbrida dentro de su categoría. Ahora acaba de estrenar generación, con un diseño renovado y más tecnología.
Sin embargo, el panorama ha cambiado con el auge de los fabricantes chinos. Marcas como MG, BYD, Omoda o Jaecoo están ganando protagonismo gracias a sus precios competitivos y abundante equipamiento. Toyota necesita responder a esta ofensiva sin renunciar a las cualidades que han convertido al RAV4 en un éxito comercial. Su nueva generación se anuncia desde 44.250 euros al contado o 42.950 euros financiando.
Así es el Toyota RAV4 más barato
El nuevo RAV4 mantiene su apuesta por la mecánica híbrida autorrecargable. La versión de acceso combina un motor de gasolina de 2,5 litros y 143 CV con otro eléctrico de 136 CV. El sistema desarrolla 185 CV de potencia conjunta y 221 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza 180 km/h.
El consumo homologado es de 4,9 litros cada 100 kilómetros, una cifra interesante para un SUV de su tamaño. Toyota también mantiene unas dimensiones familiares. El RAV4 mide 4,60 metros de largo y dispone de un maletero de 580 litros, ampliable hasta 1.690 litros.
Fiabilidad japonesa y diseño futurista
El equipamiento tecnológico también ha mejorado. El RAV4 incorpora pantalla multimedia de 12,9 pulgadas, instrumentación digital de 12,3 pulgadas y climatizador bizona. También ofrece navegador, conectividad inalámbrica, portón eléctrico y arranque sin llave.
Toyota ofrece cinco acabados: Advance, Spirit, Style, GR Sport y Limited. La dotación de seguridad incluye frenada automática de emergencia, detector de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. También dispone de cámara trasera y sensores de aparcamiento.