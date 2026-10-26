El nuevo Toyota RAV4 es, para la mayoría, el SUV más bonito de la historia de Toyota

Coches y Motos 26 OCT 2026 - 17:12h.

Le sobran argumentos para justificar su éxito rotundo en todo el mundo

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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Toyota renovó hace unos meses uno de sus modelos más importantes. El RAV4 estrenó generación con un diseño más moderno, una imagen robusta y una personalidad que no pasa desapercibida. El SUV japonés mantiene su carácter familiar, pero ahora apuesta por una estética más atrevida. Para muchos, estamos ante el RAV4 más atractivo de su historia, capaz de plantar cara al Lexus NX y al Honda CR-V.

El cambio estético no implica renunciar a sus virtudes tradicionales. El nuevo RAV4 mide 4,60 metros de largo y 1,85 metros de ancho. Su altura libre al suelo alcanza los 190 milímetros, una cifra que refuerza su imagen aventurera. Además, conserva un habitáculo espacioso y un maletero de 580 litros, ampliables hasta 1.690 litros.

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Sin duda, uno de los Toyota más icónicos de la historia

Una de las claves del éxito del RAV4 siempre ha sido su mecánica híbrida. La versión de acceso combina un motor de gasolina de 2,5 litros y 143 CV con otro eléctrico de 136 CV. El conjunto desarrolla 185 CV y 221 Nm de par máximo, suficientes para ofrecer una conducción cómoda y eficiente.

El Toyota RAV4 híbrido acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza los 180 km/h. Su consumo medio homologado es de apenas 4,9 litros cada 100 kilómetros. Una cifra interesante para un SUV de su tamaño. Además, dispone de la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja para circular por determinadas zonas urbanas.

También hay un híbrido enchufable con tracción delantera o tracción total

Pero Toyota también ofrece una alternativa para quienes buscan más prestaciones. El RAV4 híbrido enchufable desarrolla 306 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 6 segundos. Su batería de 18,1 kWh permite recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico. Como contrapartida, su maletero se reduce hasta los 520 litros.

El nuevo RAV4 está disponible desde 44.250 euros al contado o 42.950 euros financiados. La versión enchufable parte de 46.750 euros al contado y 45.775 euros financiados. Toyota ofrece acabados como Advance, Spirit, Style, GR Sport y Limited, con diferentes propuestas de equipamiento y presentación.

La dotación incluye instrumentación digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia de 12,9 pulgadas y climatizador bizona. También ofrece numerosos asistentes de seguridad, conectividad inalámbrica y portón eléctrico.