El Mazda CX-80 híbrido tiene un diseño más bonito y un interior más acogedor que el Volvo XC60

Coches y Motos 01 NOV 2026 - 20:31h.

Este enorme SUV japonés no tiene nada que envidiar a los más premium

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

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Mazda lleva años desarrollando automóviles que buscan transmitir una sensación de calidad superior a la habitual entre los fabricantes generalistas. El CX-80 representa uno de los mejores ejemplos de esta filosofía, con una carrocería elegante, un habitáculo de hasta siete plazas y una mecánica híbrida enchufable. Su planteamiento permite situarlo como alternativa a SUV premium como el Volvo XC60, aunque existen diferencias importantes entre ambos.

El modelo japonés es considerablemente más grande y concede especial importancia al espacio familiar. Sin embargo, también apuesta por un diseño sofisticado y una presentación interior que puede resultar especialmente atractiva para quienes valoran los materiales y la comodidad.

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Una carrocería elegante de casi cinco metros

El Mazda CX-80 mide aproximadamente 5 metros de longitud, frente a los 4,71 metros del Volvo XC60. La diferencia resulta evidente al observar ambos modelos de perfil. El Mazda utiliza un capó largo, una línea de techo elevada y unas superficies laterales especialmente limpias.

Su frontal incorpora la característica parrilla de Mazda, acompañada por unos faros estrechos y una firma luminosa reconocible. De perfil destacan una distancia entre ejes generosa y unas proporciones que transmiten una imagen elegante, sin recurrir a elementos decorativos exagerados. La trasera mantiene un portón vertical y unos pilotos horizontales que refuerzan la anchura del vehículo.

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El Volvo XC60 apuesta por una carrocería más compacta, con una estética escandinava igualmente sofisticada. Por tanto, afirmar que el Mazda es más bonito responde a una valoración subjetiva. Sin embargo, el CX-80 tiene una presencia especialmente distinguida, reforzada por unas proporciones que recuerdan a las de los grandes SUV de lujo.

Un interior acogedor y hasta siete plazas

El habitáculo es uno de los principales argumentos del CX-80. Mazda utiliza materiales cuidadosamente seleccionados, revestimientos textiles y diferentes combinaciones de colores que buscan crear una atmósfera cálida. Los acabados superiores pueden incorporar tapicerías de cuero Nappa, inserciones decorativas y materiales inspirados en la artesanía japonesa.

La distribución del salpicadero mantiene una filosofía relativamente sencilla, con instrumentación digital y una pantalla multimedia central de 12,3 pulgadas. A diferencia de algunos competidores, Mazda conserva mandos físicos para numerosas funciones habituales. El CX-80 puede configurarse con seis o siete plazas, dependiendo del acabado.

Las versiones de seis ocupantes incorporan dos asientos individuales en la segunda fila, una solución que mejora el acceso a la parte posterior. El Volvo XC60 dispone exclusivamente de cinco plazas, por lo que el Mazda ofrece una versatilidad familiar superior. Sin embargo, también requiere más espacio para aparcar y maniobrar.

Un híbrido enchufable de 327 CV

El Mazda CX-80 PHEV combina un motor de gasolina de 2,5 litros con un motor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 327 CV. Utiliza una transmisión automática de ocho velocidades y dispone de tracción total. La batería de 17,8 kWh permite recorrer alrededor de 60 kilómetros en modo eléctrico según homologación, dependiendo de la configuración.

Esta mecánica obtiene la etiqueta CERO de la DGT y permite realizar numerosos desplazamientos cotidianos utilizando electricidad, siempre que se recargue regularmente. El Volvo XC60 también ofrece versiones híbridas enchufables potentes y dispone de una gama orientada al confort y la seguridad. En determinadas configuraciones, el sueco supera al Mazda en autonomía eléctrica homologada.

Por tanto, el CX-80 no resulta necesariamente más eficiente ni más recomendable para todos los compradores. Su principal ventaja está en combinar una carrocería más grande con hasta siete plazas y una presentación interior especialmente cuidada. Para quienes necesitan un SUV familiar amplio y valoran una estética elegante, el Mazda ofrece una alternativa interesante frente a modelos premium más compactos.