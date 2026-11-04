Coches y Motos 04 NOV 2026 - 18:14h.

Para muchos, este es el SUV más equilibrado de Honda

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

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Gastar menos combustible sin renunciar a un SUV bien equipado es una combinación que buscan muchos conductores. El Honda HR-V responde con una mecánica híbrida autorrecargable, un diseño elegante y una promoción que mejora su atractivo. El modelo japonés apuesta por la eficiencia y la comodidad cotidiana, sin necesidad de conectar el vehículo a un enchufe.

Honda ofrece el HR-V por 31.310 euros al contado o 29.460 euros financiados. La segunda modalidad contempla una entrada de 9.896 euros, 36 mensualidades de 149 euros y una cuota final de 19.341,92 euros. La gama se organiza en tres acabados: Elegance, Advance y Advance Style Plus. El primero ya dispone de una dotación bastante completa.

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Fiabilidad japonesa y mucha eficiencia

El equipamiento de acceso incluye elementos poco habituales en algunas versiones básicas. El HR-V Elegance incorpora asientos delanteros calefactados, llantas de 18 pulgadas, climatizador automático y cámara trasera. También cuenta con sensores de aparcamiento delanteros y traseros, acceso sin llave y una pantalla táctil de nueve pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

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La oferta mecánica es sencilla: Honda comercializa una única motorización híbrida autorrecargable. El sistema combina un motor de gasolina de 1,5 litros con propulsión eléctrica y desarrolla 131 CV y 253 Nm. El consumo medio homologado es de 5,4 litros cada 100 kilómetros, una cifra interesante para quienes realizan desplazamientos urbanos frecuentes.

Perfecto para ciudad, pero sin renunciar a nada

El HR-V acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. No pretende ofrecer prestaciones deportivas. Su funcionamiento favorece una conducción suave y permite aprovechar la propulsión eléctrica en determinadas situaciones, especialmente cuando circula a baja velocidad.

La practicidad también forma parte de su planteamiento. El SUV mide 4,35 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,58 metros de alto. Su maletero ofrece 319 litros, ampliables hasta 1.289 litros. Los asientos traseros Honda Magic Seats permiten configurar el espacio interior para transportar objetos de diferentes tamaños.