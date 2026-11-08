Coches y Motos 08 NOV 2026 - 15:55h.

Este crossover es una de las compras más recomendables del momento en España

El eléctrico de Renault tiene, para buena parte del público, una de las siluetas más atractivas de su historia

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Renault ha encontrado en el Symbioz una fórmula interesante para quienes necesitan un SUV familiar, pero no quieren dar el salto a un automóvil de grandes dimensiones. Situado entre el Captur y el Austral, el modelo francés combina una carrocería compacta con un habitáculo versátil, una mecánica híbrida autorrecargable y una capacidad de carga especialmente generosa.

Su atractivo aumenta con las promociones comerciales. Renault anuncia el Symbioz full hybrid E-Tech desde 26.620 euros financiando, una cantidad que puede resultar interesante frente a alternativas como el Toyota Corolla Cross, el Nissan Qashqai o el Hyundai Kona híbrido. Sin embargo, el precio está sujeto a condiciones y no coincide con la tarifa al contado.

Un SUV compacto con mucho espacio

El Renault Symbioz mide aproximadamente 4,41 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño mantiene numerosos elementos del lenguaje visual de Renault, con un frontal moderno, unos faros estilizados y una firma luminosa reconocible. De perfil destaca una línea de techo relativamente horizontal que favorece la habitabilidad, mientras la trasera incorpora un portón de grandes dimensiones.

Uno de sus principales argumentos está en el aprovechamiento del espacio interior. La segunda fila dispone de una banqueta que puede desplazarse longitudinalmente hasta 16 centímetros, permitiendo distribuir el espacio entre los pasajeros y el equipaje. En las versiones híbridas autorrecargables, el maletero ofrece entre 492 y 624 litros, dependiendo de la posición de los asientos posteriores.

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Es una capacidad especialmente interesante para un SUV de aproximadamente 4,41 metros. Cuando se abate la segunda fila, el volumen disponible aumenta hasta los 1.582 litros. Esta versatilidad permite utilizarlo tanto para desplazamientos cotidianos como para viajes familiares con bastante equipaje.

Un híbrido de 160 CV con etiqueta ECO

El Renault Symbioz utiliza un sistema híbrido autorrecargable E-Tech que combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica. La versión actual de 160 CV ofrece unas prestaciones suficientes para circular por ciudad y afrontar desplazamientos largos. El sistema gestiona automáticamente el funcionamiento de ambos motores y recupera energía durante las frenadas.

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También permite circular utilizando electricidad en determinadas situaciones, especialmente a velocidades reducidas. No necesita conectarse a un punto de carga y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. El consumo homologado se sitúa desde aproximadamente 4,3 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de la configuración.

Renault también anuncia una autonomía total que puede alcanzar alrededor de 1.000 kilómetros con un depósito de combustible, según la versión y las condiciones de homologación. El habitáculo incorpora instrumentación digital, una pantalla multimedia central y diferentes asistentes de conducción. Dependiendo del acabado puede disponer del sistema OpenR Link con servicios de Google integrados, techo panorámico Solarbay y portón eléctrico.

Desde 26.620 euros financiando

La promoción vigente para noviembre de 2026 anuncia el Renault Symbioz evolution full hybrid E-Tech de 160 CV desde 26.620 euros financiando. También contempla una fórmula de 48 cuotas de 149 euros mensuales. Sin embargo, esta financiación exige una entrada de 8.835,90 euros y una última cuota de 16.897,98 euros.

El precio al contado anunciado es de 30.350 euros, mientras el precio total a plazos alcanza los 33.248,86 euros. La operación presenta una TAE del 8,39% y está sujeta a las condiciones establecidas por la financiera. Por tanto, la mensualidad reducida no debe confundirse con un coste de adquisición especialmente bajo.

El Symbioz tiene argumentos importantes más allá de su promoción. Ofrece un maletero generoso, una segunda fila adaptable y una mecánica híbrida que permite reducir el consumo sin depender de enchufes. El Toyota Corolla Cross y el Nissan Qashqai mantienen ventajas propias en tecnología, equipamiento y planteamiento mecánico. Sin embargo, el Renault consigue combinar una carrocería manejable con una funcionalidad familiar que puede resultar decisiva. Para quienes necesitan espacio y quieren un híbrido convencional, el Symbioz merece figurar entre las alternativas a considerar.