El nuevo MG es el SUV más bonito de la historia reciente de la marca

Coches y Motos 05 NOV 2026 - 10:20h.

También el más grande y casi el más eficiente

MG ya tiene un primer aviso: su ZS está en apuros

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MG ha dejado de ser una marca que compite únicamente por precio. El fabricante ha mejorado sus diseños y ha ampliado su catálogo con modelos cada vez más ambiciosos. El nuevo MG S9 representa esa evolución. Es un SUV de siete plazas que apuesta por una imagen elegante, una carrocería imponente y un estilo más refinado que el de anteriores propuestas de la firma.

El nuevo S9 también quiere poner las cosas difíciles al Nissan X-Trail, al Renault Espace y al Mitsubishi Outlander . Para conseguirlo, MG ha recurrido a una fórmula interesante: mucho espacio, abundante equipamiento y una mecánica híbrida enchufable. Además, ofrece una autonomía eléctrica suficiente para afrontar buena parte de los desplazamientos cotidianos sin utilizar gasolina.

Es el SUV menos conocido de MG, pero el más impactante

Sus dimensiones explican por qué MG lo presenta como una alternativa familiar. El S9 mide 4,98 metros de largo, 1,97 metros de ancho y 1,77 metros de alto. La distancia entre ejes alcanza los 2,91 metros. Ofrece siete plazas y un maletero de 557 litros, ampliable hasta 2.093 litros. Es el SUV más grande de MG y la opción barata ideal para familias.

El apartado mecánico gira en torno a una sola versión. Bajo el capó encontramos un sistema híbrido enchufable de 299 CV y 390 Nm de par máximo. Combina un motor de gasolina de 143 CV con otro eléctrico de 231 CV. Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,6 segundos y alcanzar los 200 km/h. La autonomía eléctrica homologada llega a 100 kilómetros WLTP.

Equipamiento de carácter premium y precio, como todos los MG, low cost

MG tampoco ha escatimado en equipamiento. El acabado Comfort incorpora dos pantallas de 12,3 pulgadas, cámara de visión de 360 grados, techo panorámico practicable y portón eléctrico. También ofrece asientos delanteros calefactados. Por encima, el Premium añade llantas de 20 pulgadas, asientos con ventilación y masaje y equipo de sonido Bose.

El precio de catálogo asciende a 42.340 euros, pero las promociones lo reducen a 38.240 euros. Con las ayudas contempladas por la marca, baja hasta 35.990 euros. Y quienes cumplan las condiciones de financiación pueden acceder a un precio anunciado desde 32.990 euros.