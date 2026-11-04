Combina diseño deportivo, 218 CV, carga rápida y hasta 482 kilómetros de autonomía

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El Leapmotor B05 quiere poner algo de picante a la movilidad eléctrica. Este compacto combina una imagen deportiva, 218 CV y hasta 482 kilómetros de autonomía con un precio desde 19.400 euros. Busca atraer a quienes desean dar el salto al coche eléctrico sin disparar el presupuesto.

La tarifa corresponde al acabado Life Pro e incluye 3.375 euros de ayudas del Plan Auto+ y 900 euros de Certificados de Ahorro Energético (CAE). El precio final dependerá de los requisitos, la disponibilidad de las ayudas y las condiciones de compra. La versión Design Promax parte de 22.800 euros.

Con el lema «Elegancia deportiva, emoción cotidiana», Leapmotor une diseño llamativo, tecnología intuitiva y utilidad diaria. Su carrocería inspirada en los coupés mide 4,43 metros de largo y destaca por las puertas sin marco, los tiradores ocultos y una firma luminosa afilada. Las llantas aerodinámicas de 19 pulgadas completan su imagen.

El coeficiente aerodinámico de 0,26 ayuda a reducir la resistencia al avance. Dentro, la marca apuesta por materiales cuidados, tapicería de cuero ecológico con certificación Oeko-Tex, techo panorámico y asientos calefactables. La distancia entre ejes de 2,73 metros permite ofrecer un espacio generoso para las piernas en la segunda fila.

La contrapartida está en el maletero, menos capaz que el de varios rivales. Ofrece 345 litros, ampliables hasta 1.400 al abatir los asientos traseros.

Un compacto eléctrico con puesta a punto europea

El comportamiento dinámico se ha desarrollado junto al equipo global de chasis de Stellantis, con ajustes específicos para las carreteras europeas. El B05 recurre a tracción trasera, reparto de pesos del 50:50 y suspensiones McPherson delante y multibrazo detrás. La combinación busca equilibrar agilidad y comodidad.

El motor entrega 218 CV, equivalentes a 160 kW, y 240 Nm de par. Acelera de cero a 100 km/h en 6,7 segundos e incorpora un modo Launch Control, pensado para aprovechar la respuesta inmediata del sistema eléctrico al arrancar.

La batería se integra en la estructura mediante una arquitectura Cell-to-Chassis (CTC). Según Leapmotor, esta solución optimiza el espacio, reduce peso y aumenta la rigidez estructural. La gama ofrece dos capacidades para ajustar autonomía y precio a distintas necesidades.

La batería de 56,2 kWh homologa hasta 401 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. La de 67,1 kWh eleva el máximo hasta 482 kilómetros. En corriente continua, la marca anuncia que la carga del 30 al 80% puede completarse en unos 17 minutos, siempre que se utilice un punto compatible.

Pantallas, conectividad y asistentes de seguridad

La experiencia digital se organiza alrededor de una pantalla central de 14,6 pulgadas y un cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas. La aplicación móvil permite controlar a distancia la climatización, programar recargas, comprobar el estado del vehículo y utilizar una llave digital.

En seguridad, el B05 reúne 21 funciones de asistencia a la conducción, apoyadas por 14 sensores y cámaras. También incorpora siete airbags y una estructura de alta resistencia. La rigidez torsional declarada alcanza los 34.500 Nm por grado, según los datos de la marca.

El B05 también refuerza la estrategia internacional de Leapmotor junto a Stellantis. La campaña «The Next Level» apuesta por diseño, respuesta inmediata y tecnología para hacer más estimulante la conducción diaria. Con dos baterías, carga rápida y chasis adaptado a Europa, el B05 busca competir en un segmento exigente.