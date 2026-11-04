El nuevo BMW es, para muchos, el SUV eléctrico más atractivo de la marca

Coches y Motos 04 NOV 2026 - 07:38h.

BMW pone precios en España a uno de sus modelos más imponentes

BMW convierte el X2 en un deportivo

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BMW amplía su familia de coches eléctricos con el nuevo iX4, un SUV que combina una carrocería de estilo coupé con la tecnología más reciente de la firma alemana. Su diseño deportivo, sus prestaciones y su elevada autonomía lo convierten en una alternativa especialmente atractiva. El modelo ya tiene precios en España y llega con dos versiones mecánicas y dos niveles de acabado.

El BMW iX4 mantiene la personalidad deportiva que caracteriza a los SUV coupé de la marca. Su silueta presenta una línea de techo descendente y unas proporciones musculosas. La firma alemana combina esta imagen con un habitáculo tecnológico y materiales cuidados. El resultado es un eléctrico que pretende ofrecer comodidad para viajar sin renunciar al carácter dinámico habitual de BMW.

Uno de los SUV más impresionantes que BMW ha creado jamás

La gama comienza con el BMW iX4 40 xDrive, equipado con dos motores eléctricos, uno por eje. El sistema desarrolla 374 CV y 520 Nm de par máximo, con tracción integral. Su batería de 82,6 kWh permite recorrer hasta 638 kilómetros según el ciclo WLTP. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.

Por encima aparece el BMW iX4 50 xDrive, que también utiliza dos motores eléctricos y tracción total. Su potencia aumenta hasta los 469 CV, con 645 Nm de par máximo. Incorpora una batería de 108,7 kWh y anuncia una autonomía de 828 kilómetros WLTP. La aceleración de 0 a 100 km/h se completa en 4,9 segundos.

Equipamiento y precios

En equipamiento, BMW ofrece los acabados M Sport y M Sport Pro. El M Sport incluye una pantalla multimedia de 17,9 pulgadas y el sistema BMW Panoramic Vision. También incorpora llantas de 20 pulgadas, faros LED, navegador, cargador inalámbrico y asientos deportivos. La seguridad cuenta con control de crucero adaptativo, cámara trasera y asistente de mantenimiento de carril.

Dicho esto, toca hablar de precios. El iX4 40 xDrive cuesta 71.850 euros con el primero y 74.925 euros con el segundo. El iX4 50 xDrive parte de 78.200 euros, mientras que el M Sport Pro alcanza los 81.275 euros.