El nuevo Leapmotor B05 es, para la mayoría, el coche más bonito que ha creado la marca

Coches y Motos 30 OCT 2026 - 03:30h.

Un tapado entre los C-SUV chinos a tener muy en cuenta

El nuevo Leapmotor es bueno, barato y bonito

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Leapmotor quiere dejar de ser una marca conocida únicamente por sus precios competitivos. El fabricante chino también pretende conquistar a los conductores que valoran el diseño. Y el nuevo Leapmotor B05 refleja perfectamente esa ambición. Su carrocería compacta, sus proporciones equilibradas y su imagen moderna lo convierten, para muchos, en el coche más atractivo que ha presentado la compañía hasta ahora.

El B05 apuesta por una silueta baja, con un frontal limpio y una línea de techo que refuerza su carácter deportivo. Mide 4,43 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,52 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,73 metros, una cifra generosa para su categoría. Además, el maletero puede ofrecer hasta 1.400 litros abatiendo los asientos posteriores.

Arranca por debajo de los 20.000 euros

Pero Leapmotor también quiere competir en precio. El B05 está anunciado desde 19.400 euros, una cantidad que incluye 3.375 euros del Plan Auto+ y 900 euros correspondientes al CAE. Con esta tarifa, el fabricante apunta directamente al BYD Dolphin, Renault Mégane E-Tech y MG4 Urban. La aplicación de las ayudas está sujeta a sus correspondientes condiciones.

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La gama comienza con el acabado Life, equipado con un motor eléctrico de 218 CV y 240 Nm de par máximo. El compacto acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza los 170 km/h. Su batería de 56 kWh permite homologar 401 kilómetros de autonomía WLTP, suficientes para afrontar numerosos desplazamientos cotidianos.

El equipamiento de serie resulta especialmente completo. El B05 Life incorpora llantas de 19 pulgadas, faros LED, climatizador automático y una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas. También ofrece instrumentación digital de 8,8 pulgadas, navegador, conectividad inalámbrica y cámara de visión de 360 grados. El conductor dispone de control de crucero adaptativo y numerosas asistencias de seguridad.

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Casi 500 km de autonomía eléctrica

Hay dos detalles tecnológicos poco habituales en coches de este precio. El Leapmotor B05 incluye bomba de calor y carga bidireccional V2L. La primera ayuda a gestionar la climatización de forma eficiente. La segunda permite alimentar dispositivos eléctricos externos utilizando la energía de la batería. Son soluciones que amplían las posibilidades de utilización del vehículo.

Por encima aparece el acabado Design, que mantiene los 218 CV, pero aumenta la batería hasta 67 kWh. Su autonomía alcanza los 482 kilómetros WLTP. También incorpora techo panorámico, asientos delanteros eléctricos y calefactados, volante calefactable e iluminación ambiental de 64 colores.