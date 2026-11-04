El nuevo Mazda CX-6e es, para muchos, el SUV eléctrico más bonito de la marca

Coches y Motos 04 NOV 2026 - 05:13h.

Un SUV eléctrico más que preparado para competir con los más premium

El nuevo Mazda es, para muchos, la mayor maravilla de la marca

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Mazda vuelve a demostrar que un coche eléctrico también puede enamorar por su diseño. El nuevo CX-6e llega con una carrocería estilizada, proporciones deportivas y una imagen que se aleja de los SUV convencionales. La firma japonesa mantiene su apuesta por la elegancia y añade una tecnología moderna. El resultado es un modelo que aunque algunos no consideren premium, tiene argumentos de sobras para competir con titanes como el Audi Q6 e-tron, el BMW iX3 y el Volvo EX60.

El Mazda CX-6e mide 4,85 metros de largo, 1,93 metros de ancho y 1,62 metros de alto. Su distancia entre ejes de 2,90 metros favorece la habitabilidad. La carrocería presenta una silueta aerodinámica, superficies limpias y una caída del techo que refuerza su carácter deportivo. El maletero ofrece 468 litros, ampliables hasta 1.434 litros.

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Sin complejos para codearse con los premium

Mazda anuncia el CX-6e desde 42.990 euros al contado o 38.615 euros financiando. La financiación contempla una entrada de 11.884,57 euros, 36 mensualidades de 235 euros y una última cuota de 24.019,38 euros. Estas condiciones permiten acceder a un SUV eléctrico de aspiraciones prémium por un precio inferior al de algunos competidores alemanes.

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El CX-6e utiliza un motor eléctrico de 258 CV y 290 Nm de par máximo, asociado a un sistema de tracción trasera. Su batería LFP de 78 kWh permite recorrer hasta 484 kilómetros según el ciclo WLTP. Mazda anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y una velocidad máxima de 185 km/h. Además, dispone de etiqueta CERO.

Equipamiento muy tecnológico

El acabado Takumi incorpora un equipamiento especialmente completo. Mazda incluye pantalla táctil de 26 pulgadas, Head-Up Display, techo panorámico y llantas de 19 pulgadas. También ofrece asientos delanteros eléctricos, calefactados y ventilados, tapicería de cuero vegano, bomba de calor y carga bidireccional V2L.

La seguridad también recibe atención. El CX-6e equipa control de crucero adaptativo con Stop&Go, cámara de 360 grados, detector de ángulo muerto y frenada automática de emergencia. El acabado Takumi Plus, anunciado desde 49.200 euros, añade llantas de 21 pulgadas y retrovisores exteriores digitales.