El Kia Sorento es más versátil y espacioso y, para algunos, una opción más completa que el Mazda CX-60.

Coches y Motos 03 NOV 2026 - 02:52h.

El modelo coreano no es un premium, pero sí una alternativa al modelo japonés

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El Mazda CX-60 es uno de los SUV japoneses que más claramente apuesta por una imagen premium. Su diseño elegante, su habitáculo cuidado y una gama mecánica que incluye versiones híbridas enchufables lo convierten en una alternativa interesante frente a fabricantes de categoría superior. Sin embargo, quienes necesitan un automóvil especialmente práctico para viajar en familia tienen en el Kia Sorento una propuesta diferente.

El modelo coreano concede especial importancia al espacio interior y a la versatilidad. Su carrocería de grandes dimensiones permite incorporar una tercera fila de asientos, mientras su oferta mecánica incluye versiones híbridas y enchufables. Es un SUV que busca adaptarse a situaciones familiares muy diferentes sin renunciar al confort.

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Siete plazas frente a las cinco del Mazda

El Kia Sorento mide aproximadamente 4,82 metros de longitud, frente a los 4,75 metros del Mazda CX-60. La diferencia exterior no es enorme, pero ambos fabricantes han utilizado el espacio de manera distinta. El Sorento dispone de una carrocería de formas bastante cuadradas, con una línea de techo elevada y una zona posterior que favorece la habitabilidad.

Su frontal incorpora unos faros verticales, una parrilla de grandes dimensiones y una firma luminosa especialmente reconocible. De perfil destacan las puertas amplias y una superficie acristalada generosa, mientras la trasera mantiene un portón prácticamente vertical. La principal ventaja frente al Mazda está en la posibilidad de disponer de siete plazas.

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El CX-60 está concebido exclusivamente para cinco ocupantes, aunque Mazda ofrece el CX-80 para quienes necesitan una tercera fila. En el Sorento, los asientos posteriores pueden plegarse cuando no se utilizan, permitiendo ampliar considerablemente el espacio disponible para el equipaje.

Un interior preparado para los viajes familiares

El habitáculo del Sorento combina una presentación tecnológica con numerosos elementos prácticos. El salpicadero incorpora dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas integradas visualmente, además de diferentes mandos para gestionar las funciones habituales. Dependiendo del acabado puede disponer de asientos ventilados, calefacción en diferentes plazas, cámaras de visión periférica y un sistema de estacionamiento remoto.

La segunda fila ofrece una buena distancia para las piernas y puede desplazarse para facilitar el acceso a los asientos posteriores. La tercera fila resulta especialmente útil para transportar niños o pasajeros adicionales de forma ocasional. Cuando se utilizan las siete plazas, el maletero queda considerablemente reducido, pero aumenta al plegar los asientos posteriores.

El Mazda CX-60 dispone de un habitáculo especialmente cuidado y un maletero de aproximadamente 570 litros. Su presentación interior puede transmitir una sensación de mayor refinamiento, especialmente en los acabados superiores. Sin embargo, el Sorento ofrece una flexibilidad que el Mazda no puede igualar debido a su configuración de cinco plazas.

Una gama mecánica adaptada a diferentes necesidades

El Kia Sorento está disponible con diferentes alternativas mecánicas, incluyendo versiones diésel, híbridas autorrecargables e híbridas enchufables. La variante HEV combina un motor de gasolina turbo de 1,6 litros con propulsión eléctrica y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Por su parte, el Sorento PHEV permite realizar desplazamientos utilizando electricidad y dispone de etiqueta CERO.

El Mazda CX-60 también ofrece una versión híbrida enchufable potente, además de motores diésel de seis cilindros con hibridación ligera. Estas mecánicas constituyen uno de sus principales argumentos, especialmente para quienes buscan buenas prestaciones y una conducción refinada. El Kia responde con una oferta más orientada a la funcionalidad familiar.

También dispone de una garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones del fabricante. El Mazda CX-60 puede resultar más atractivo para quienes valoran especialmente la calidad interior y las sensaciones de conducción. Pero el Sorento tiene una ventaja decisiva para determinadas familias: permite transportar hasta siete personas y adaptar el habitáculo a diferentes necesidades. Por espacio, versatilidad y equipamiento, puede convertirse en una compra más completa para quienes necesitan un SUV grande que funcione como vehículo principal.