CF Moto tiene una moto que, para muchos, es la más atractiva de la historia reciente de la marca

Coches y Motos 02 NOV 2026 - 22:17h.

Sus prestaciones y su equipamiento la sitúan a la altura de las mejores de todo el mercado

CF Moto da un paso adelante con una moto sin carenado cargada de tecnología

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En CF Moto tienen una moto en su catálogo que merece ser descrita como la más atractiva de la historia reciente de la marca, pues no tiene nada que envidiar a otras. Y es que la 700 CL-X Heritage es una oda al buen gusto, y una magnífica manera de demostrar su potencial, presumiendo de unas prestaciones y de un equipamiento que la sitúan a la altura de las mejores de todo el mercado. Es impresionantes mires por donde la mires, y una naked de 10.

Tiene una concepción diferente a lo que estábamos acostumbrados, pues abandona la estética moderna para meterse de lleno en el segmento neo retro, con una imagen origina y atrevida, que esconde un motor con una electrónica muy avanzada para disfrutar de su espíritu Roadster. Fusiona elementos clásicos con otros más modernos, como el faro redondo con tecnología LED, y el propulsor que emplea es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 692 centímetros cúbicos.

Ofrece una potencia de 70 CV, y un par máximo de 60 Nm, además de estar dotada de un embrague anti-rebote y de un acelerador electrónico que gestiona los distintos modos de conducción que tiene instalados. También tiene velocidad de crucero, o accionamiento automático de la luz delantera. La horquilla es KYB, con frenos J.Juan, y ofrece un amplio nivel de opciones para la personalización. Aunque no necesita mucho para ser considerada como una gran elección.

La CF Moto 700 CL-X Heritage cuesta 6.999 euros

Dentro de todo lo que podemos destacar en esta CF Moto 700 CL-X Heritage, nosotros nos queremos quedar con su asumible precio de venta, que es de 6.999 euros, lo que nos parece un chollo. Y pocas opciones más atractivas que esta te vas a poder encontrar en el mercado.