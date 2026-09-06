Más potente y, para la mayoría, una alternativa mejor que la CF Moto 700 MT, con más tecnología

Coches y Motos 06 SEP 2026 - 06:14h.

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La CF Moto 700 MT es una moto sensacional, y que cuenta con una magnífica reputación, pero hay otra alternativa que es igual de interesante, y que no se queda atrás. Porque la Rieju Xplora 707 X es todavía más potente, 5 CV, más completa y con un nivel de equipamiento y de tecnología ligeramente superior. Eso sí, también tenemos que advertir que su precio es ligeramente más elevado, algo que nos resulta totalmente lógico después de lo que ya hemos comentado.

Tiene una construcción robusta y un enfoque más centrado en el off-road, con un excelente equilibrio. Equipa un motor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 700 centímetros cúbicos, diseñado para ofrecer una respuesta enérgica y una reacción inmediata al acelerador. El sistema de inyección electrónico se encarga de que el funcionamiento sea el adecuado, y la refrigeración es líquida. Se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, y cuenta con la homologación Euro 5+.

Las cifras que entrega son de 70 CV de potencia y 70 Nm de par máximo, con embrague anti-rebote de accionamiento mecánico, y se puede limitar para los usuarios con carné A2. Incluye de serie un equipamiento muy avanzado, como la iluminación full LED, las piñas retro iluminadas, las manetas regulables, el caballete central, la pata de cabra o los protectores de motor, puños y radiador. Aunque la guinda del pastel es la pantalla TFT de siete pulgadas con función Mirror Link.

Conseguir la Rieju Xplora 707 X cuesta 7.749 euros

No se necesita de una inversión astronómica para conseguir la Rieju Xplora 707 X. De hecho, basta con desembolsar un total de 7.749 euros, lo que la sitúa como una de las mejores opciones en relación calidad precio. No cabe duda de que es todo un chollo.