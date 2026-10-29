Para algunos, la Ducati Multistrada V2 S es más deportiva y atractiva que la Yamaha Ténéré 700

Coches y Motos 29 OCT 2026 - 16:16h.

Dispone de acelerador electrónico que gestiona los cinco modos de conducción

La nueva Yamaha es la más bonita del catálogo

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La Yamaha Ténéré 700 es una moto dominadora en el segmento, pero a la que no le dejan de salir rivales. Y opinamos que la Ducati Multistrada V2 S no se queda atrás, pues para mucha gente es más divertida y disfrutable, en especial en curvas, además de tener una estética más deportiva y atractiva. Todo lo que sale de la fábrica de Borgo Panigale es oro puro, y este modelo es una nueva demostración de poderío, de potencia y de diseño.

Gracias a su nuevo propulsor, ha rediseñado el concepto de crossover, y en 2025 recibió algunas mejoras muy a tener en cuenta, entre las que se encuentran un nuevo chasis mono casco de aluminio, una ergonomía y un confort mejorados, un nuevo basculante y un nuevo subchasis, o una reducción de peso de 18 kilos. Y esto hace que sea una de las motos más interesantes que existen en el mercado, con un sistema de distribución variable que ayuda a que la moto mantenga unas magníficas prestaciones.

El propulsor es un V2 de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 115 CV. Si hablamos de la parte ciclo, las suspensiones electrónicas están firmadas por Marzocchi, con frenos Brembo. Y en su paquete electrónico, dispone de acelerador electrónico que gestiona los cinco modos de conducción, así como las ayudas para la conducción, como el ABS en curva, el control de tracción, el control anti-caballito o el control de freno motor. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas.

La Ducati Multistrada V2 S cuesta 19.390 euros

Conseguir la Ducati Multistrada V2 S no implica de ninguna inversión descomunal, y tan solo te hará falta invertir un total de 19.390 euros, un precio muy al alcance de todos los públicos.