La alternativa al BMW X1 que combina elegancia y fiabilidad tiene un punto prémium que convence a muchos

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 18:40h.

El X1 tiene un rival japonés que cuenta con argumentos muy a su favor

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El BMW X1 es uno de los SUV compactos premium más populares del mercado. Su carrocería espaciosa, su gama mecánica y su imagen deportiva lo convierten en una referencia para quienes buscan un automóvil de categoría superior. Sin embargo, existe una alternativa japonesa que ofrece una interpretación diferente del lujo: el Lexus UX.

El modelo de Lexus apuesta por una carrocería más compacta, una mecánica híbrida autorrecargable y un diseño especialmente reconocible. No pretende superar al BMW en espacio interior ni en variedad de motores, pero dispone de argumentos interesantes para quienes valoran la suavidad de conducción, el consumo y una trayectoria favorable en materia de fiabilidad.

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Un diseño más atrevido que el de muchos SUV premium

El Lexus UX mide aproximadamente 4,50 metros de longitud, una cifra muy cercana a la del BMW X1. Sin embargo, sus proporciones son diferentes. El Lexus tiene una carrocería más baja, una línea de techo descendente y una silueta que recuerda más a la de un crossover deportivo. El frontal incorpora la característica parrilla de doble punta de flecha de Lexus, acompañada por unos faros afilados y una firma luminosa muy reconocible.

De perfil destacan los pasos de rueda marcados, las superficies laterales esculpidas y una zona acristalada relativamente estilizada. La trasera incorpora unos pilotos unidos por una franja luminosa y un portón de formas contundentes. El BMW X1 ofrece una imagen más robusta y una carrocería mejor aprovechada desde el punto de vista familiar.

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El Lexus, en cambio, apuesta por un diseño más particular y unas proporciones que transmiten elegancia sin necesidad de recurrir a un tamaño excesivo.

Una mecánica híbrida especialmente contrastada

El Lexus UX 300h utiliza un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina de 2,0 litros con propulsión eléctrica. La potencia conjunta alcanza los 199 CV, una cifra suficiente para ofrecer una respuesta ágil en desplazamientos urbanos e interurbanos. El sistema gestiona automáticamente el funcionamiento de ambos motores y permite circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones.

Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. Es una tecnología que Lexus y Toyota llevan años desarrollando, con una experiencia acumulada especialmente amplia. El BMW X1 dispone de una oferta mecánica más variada, con alternativas de gasolina, diésel, híbridas enchufables y versiones completamente eléctricas bajo la denominación iX1.

Pero para quienes buscan un híbrido convencional, el Lexus ofrece una solución sencilla de utilizar y especialmente adecuada para ciudad.

Calidad interior y una reputación favorable

El habitáculo del UX mantiene una presentación muy cuidada, con materiales agradables y una distribución orientada al conductor. Dependiendo del acabado, incorpora una pantalla multimedia de gran tamaño, instrumentación digital y numerosos asistentes de seguridad. Los asientos ofrecen una buena comodidad y el aislamiento permite disfrutar de una conducción relajada.

El espacio posterior es correcto para desplazamientos habituales, aunque el BMW X1 ofrece mayor amplitud y un maletero considerablemente más generoso. Esta diferencia resulta importante para familias que necesitan transportar mucho equipaje. El Lexus responde con una mecánica eficiente y una reputación de fiabilidad favorable, respaldada por la trayectoria de los sistemas híbridos de la marca.

Naturalmente, la fiabilidad real depende del mantenimiento y de las condiciones de utilización, por lo que no puede garantizarse la ausencia de averías. Lexus también dispone de programas de garantía ampliada sujetos a condiciones de mantenimiento, un argumento interesante para quienes quieren conservar el coche durante muchos años.

El UX no es necesariamente una compra más completa que el BMW X1. Tiene menos espacio y una gama mecánica más limitada. Pero ofrece una combinación particular de elegancia, eficiencia y calidad de construcción. Para quienes utilizan el automóvil principalmente por ciudad y carretera, no necesitan un maletero enorme y valoran una mecánica híbrida contrastada, el Lexus puede resultar una alternativa especialmente convincente.