MG acerca su gama SUV a quienes buscan espacio sin gastar de más

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 20:12h.

En MG han lanzado un SUV que es increíblemente bueno, bonito y barato

Duro correctivo para el MG de acceso en España

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Desde MG han traído una solución para aquellas personas que quieran conseguir un SUV, pero no puedan permitirse acceder a uno, debido a su elevado coste. Y es que el ZS es la opción perfecta para los amantes de los coches grandes, que tengan un presupuesto más limitado. Pero esto no implica que tengas que renunciar a nada por ello, pues también es un coche muy bien equipado y muy completo en todos los sentidos, con buena tecnología y un nivel de estética llamativo.

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En su interior, se desprende la elegancia y el confort, y cuenta con una pantalla multimedia de 12 pulgadas, compatible con Apple CarPlay. Es un coche verdaderamente espacioso, y que presume de un maletero con una capacidad total de hasta 358 litros, que aunque no sea el más grande del mercado, es más que suficiente para guardar tus pertenencias. Su consumo de combustible es moderado, y el gran punto negativo es que no tiene una gran potencia ni velocidad. Por otro lado, mide 4,43 metros de largo, y cuenta con ayudas para la conducción como el detector de ángulo muerto, el asistente de mantenimiento de carril o el control de crucero adaptativo.

Dos opciones de motorización en el MG ZS

Si te preguntas por las opciones de motorización que ofrece este MG ZS, debes saber que hay solamente dos. La primera es de gasolina, con tracción delantera y cambio manual de cinco velocidades, que entrega una potencia de 116 CV. La otra es una híbrida no enchufable, que llega hasta los 194 CV, con cambio automático, y también de tracción delantera.

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El precio del MG ZS es difícil de creer

Como hemos comentado al principio, el MG ZS es un coche perfecto para los que busquen un SUV sin querer gastarse un dineral. Y está disponible a partir de los 20.840 euros, lo que nos parece una maravilla.