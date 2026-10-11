Duro correctivo para el MG de acceso en España

Coches y Motos 11 OCT 2026 - 11:11h.

El MG más barato se estrella en ventas en septiembre

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MG continúa moviendo cifras importantes en España, pero septiembre ha dejado una sorpresa dentro de su gama. La marca matriculó 3.042 coches durante el mes y terminó como la duodécima más vendida. Sin embargo, uno de sus modelos más importantes ha perdido mucho protagonismo: el MG3.

El pequeño de MG cerró septiembre con solamente 460 matriculaciones. Esa cifra lo dejó en el puesto 70 del mercado español. El resultado llama especialmente la atención porque hablamos del modelo de acceso de una marca que durante los últimos años ha encontrado precisamente en el precio uno de sus mejores argumentos comerciales.

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El MG3 cae en picado en septiembre en España

La fotografía cambia bastante cuando se amplía el periodo analizado. Entre enero y septiembre, el MG3 acumula 10.686 unidades y ocupa el puesto 22 entre los coches más vendidos de España. Precisamente por eso, septiembre supone un frenazo importante respecto al buen ritmo que había conseguido mantener durante buena parte de 2026.

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Dentro de MG, además, existe otro modelo que sigue marcando claramente las diferencias. El MG ZS matriculó 1.399 unidades solamente en septiembre, suficientes para terminar en la décima posición absoluta. En el acumulado anual alcanza 16.708 matriculaciones y ocupa un impresionante quinto puesto en España. Prácticamente juega en otra liga dentro de la propia marca.

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Incluso el MG EHS consiguió acercarse al MG3 durante septiembre. El SUV alcanzó 648 matriculaciones y terminó en el puesto 52. Su situación anual es muy diferente, porque únicamente acumula 2.715 unidades y ocupa la posición 95. Es decir, el EHS vendió más en septiembre, aunque el MG3 continúa muy por delante durante el conjunto del año.

MG, a las puertas del top 10 anual

El tropiezo llega además durante un mes positivo para el mercado. España registró 68.544 matriculaciones en septiembre, un 10,2% más que un año antes. Entre enero y septiembre se alcanzaron 912.059 unidades, lo que supone un crecimiento del 6,7%. El mercado avanzó, mientras el MG3 perdió posiciones.

MG tampoco atraviesa precisamente un mal ejercicio. La marca suma 34.398 matriculaciones en 2026 y ocupa el undécimo puesto entre los fabricantes.