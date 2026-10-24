Lynk & Co demuestra que sabe salirse de lo convencional con uno de los diseños más originales de su catálogo

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 03:53h.

El 02 marca un antes y un después para la marca

El nuevo Lynk & Co es, para muchos, el más atractivo de la marca

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Lynk & Co ha construido su identidad alrededor de una manera diferente de entender el automóvil. La marca, vinculada al grupo Geely, apuesta por diseños llamativos, tecnología abundante y una presentación que busca alejarse de las fórmulas habituales de los fabricantes tradicionales. El 02 es uno de sus modelos más interesantes y probablemente uno de los que mejor representa esa personalidad.

Se trata de un SUV compacto completamente eléctrico que combina una carrocería de inspiración deportiva con un habitáculo moderno y una mecánica de prestaciones elevadas. Su imagen tiene poco que ver con la de los SUV convencionales y consigue distinguirse incluso dentro de un segmento donde cada vez aparecen más propuestas originales.

Un diseño que apuesta por la personalidad

El Lynk & Co 02 mide aproximadamente 4,46 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas con una silueta muy particular. El frontal presenta unos faros divididos en diferentes elementos, con una firma luminosa situada en una posición elevada que se prolonga hacia el capó.

La parte central evita recurrir a una parrilla tradicional de grandes dimensiones, algo lógico en un automóvil completamente eléctrico. De perfil destaca una línea de techo descendente, acompañada por pasos de rueda marcados y una zona acristalada relativamente estilizada.

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Las manillas enrasadas y las superficies limpias refuerzan una apariencia moderna, mientras las llantas de gran tamaño contribuyen a transmitir dinamismo. La trasera también tiene personalidad, con unos pilotos unidos visualmente y un portón de formas marcadas. El conjunto se aleja de la imagen robusta de los SUV tradicionales y se acerca más a la de un crossover deportivo.

Un interior minimalista y tecnológico

El habitáculo del 02 mantiene esa misma filosofía de diseño. El salpicadero utiliza una distribución muy limpia, con una gran pantalla multimedia central de 15,4 pulgadas y una instrumentación digital de dimensiones contenidas.

Buena parte de las funciones del vehículo se gestionan desde el sistema multimedia, lo que permite reducir considerablemente el número de botones físicos. Los materiales y las tapicerías buscan transmitir una sensación moderna, mientras la iluminación ambiental refuerza el carácter tecnológico del conjunto.

La distancia entre ejes de aproximadamente 2,76 metros permite aprovechar bien el espacio interior. Las plazas posteriores ofrecen una buena amplitud para adultos y el maletero alcanza alrededor de 440 litros, una capacidad interesante para un SUV eléctrico de estas dimensiones. También dispone de diferentes asistentes de conducción y funciones de conectividad avanzadas.

Un eléctrico con prestaciones deportivas

El Lynk & Co 02 utiliza un motor eléctrico situado en el eje posterior que desarrolla 272 CV. Es una potencia elevada para un SUV compacto y permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 5,5 segundos. La batería tiene una capacidad de 66 kWh y ofrece una autonomía homologada de hasta unos 445 kilómetros WLTP, dependiendo del acabado.

También admite carga rápida en corriente continua, lo que permite recuperar una parte importante de la energía durante las paradas en viajes largos. Su planteamiento combina prestaciones elevadas con una conducción pensada para el uso cotidiano.

La tracción trasera y la respuesta inmediata del motor eléctrico aportan una sensación dinámica, aunque el confort sigue siendo una de sus prioridades. Pero el elemento que más distingue al 02 es su diseño. Lynk & Co ha conseguido crear un SUV eléctrico con una personalidad muy marcada, una silueta diferente y un interior que refuerza su imagen tecnológica.

No intenta parecerse a los modelos más conocidos del mercado ni recurre a una estética excesivamente convencional para atraer compradores. Su propuesta está dirigida a quienes buscan un eléctrico compacto con prestaciones, espacio y una imagen que se aleje de lo habitual. Y precisamente esa combinación convierte al 02 en uno de los diseños más originales de la gama Lynk & Co.