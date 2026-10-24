Ducati demuestra que sabe esculpir motos espectaculares con una de las siluetas más imponentes

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 08:48h.

Recibió la homologación Euro 5+ recientemente

La moto de cross más bella es Ducati

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Cuando hablamos de las motos más espectaculares que hay en Ducati, el listón está realmente alto. Pero hay una que nos gusta por encima de todas las demás, gracias a su silueta y a su estilo imponente, que la hacen tan especial. Sin descuidar sus impresionantes prestaciones, su diseño o su avanzado nivel de equipamiento. Por todo esto, la Diavel V4 es considerada como una de las naked más espectaculares, con aire futurista y aspecto musculoso, que no pasa desapercibida.

Recibió la homologación Euro 5+ recientemente, pero esto no significa que hayan tenido que renunciar a sus impresionantes prestaciones. Equipa un portentoso motor V4 de 1158 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 168 CV, con un par máximo de 126 Nm, garantizando una respuesta suave y lineal, y una espectacular aceleración. Y es que puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en cuestión de menos de tres segundos.

La electrónica de esta moto es uno de sus puntos fuertes, al estar totalmente desarrollada, contando con tres modos de potencia, cuatro modos de conducción, control de tracción y ABS sensibles a la inclinación, control anti-caballito, control de velocidad de crucero, launch control o quickshifter bidireccional. Y en la instrumentación, tenemos una pantalla TFT de cinco pulgadas y a todo color, con conectividad móvil.

La Ducati Diavel V4 tiene un precio de 31.090 euros

Conseguir la Ducati Diavel V4 es un lujo, pues su precio de venta no es el más reducido, lógicamente. Pero en caso de que estés dispuesto a hacer una gran inversión, pagando 31.090 euros podrás llevarte este increíble modelo a tu casa, que no te decepcionará, y que enseguida comprobarás que es una compra sin ningún riesgo. No lo pienses y hazla tuya.