Voge acerca a todos los bolsillos una de sus motos más equipadas, potentes, cómodas y polivalentes
Uno de sus modelos más exitosos está al alcance de todos los públicos
Voge tiene la mejor moto accesible del mercado
En Voge han hecho que uno de sus modelos más exitosos esté al alcance de todos los públicos. Y es que le han colocado un precio impresionante a la 525 DSX, siendo una de las opciones más equipadas, potentes, cómodas y polivalente que recordamos haber visto en mucho tiempo. No le falta de nada, y opinamos que es una inversión segura y sin riesgo, al contar con todo lo necesario. Y a nivel estético, tampoco se puede ignorar lo que ofrece.
No ha tenido cambios ni mejoras importantes este año, pues no las necesitaba para nada. Esto deja intacto su motor, que es de dos cilindros y 494 centímetros cúbicos de cilindrada, con cuatro válvulas y doble árbol de levas. Rinde a una potencia de 47,6 CV, que es el límite legal para los usuarios con carné A2, y ofrece un par máximo de 44,5 Nm. La conducción es desahogada y divertida, garantizando un empuje importante desde bajos regímenes.
Hay dos modos de conducción para elegir, y tampoco le faltan ayudas para la conducción como el control de tracción desconectable o el embrague anti-rebote. En cuanto a la parte ciclo, presume de materiales de primera calidad, como pueden ser las suspensiones KYB o los frenos Nissin. El depósito de combustible, por otro lado, es de 16,5 litros de capacidad, lo que se traduce en una autonomía de 350 kilómetros. Y en cuanto a equipamiento, dispone de iluminación full LED, caballete central, defensas laterales y una pantalla LCD.
La Voge 525 DSX cuesta 5.392 euros
Conseguir la Voge 525 DSX no implica de una inversión astronómica en absoluto, y bastará con poner encima de la mesa un total de 5.392 euros, lo que creemos que es una cifra muy razonable. Y, en este precio, también se incluye el seguro de manera totalmente gratuita.