Más familiar y, para algunos conductores, una compra más recomendable que el Toyota RAV4

Coches y Motos 22 OCT 2026 - 21:33h.

Disponible en versiones HEV y PHEV

El nuevo Toyota es, para muchos, la mayor maravilla

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El Toyota RAV4 es uno de los SUV híbridos más reconocidos del mercado, pero no es la única alternativa para quienes buscan un vehículo familiar, cómodo y eficiente. El Honda CR-V lleva años demostrando que puede competir con los mejores de su categoría. Su última generación apuesta por un habitáculo espacioso, un equipamiento completo y dos mecánicas electrificadas que permiten adaptarse a diferentes necesidades.

El Honda CR-V destaca especialmente por sus dimensiones. Mide 4,71 metros de largo y dispone de una distancia entre ejes de 2,70 metros. Estas proporciones favorecen la habitabilidad, especialmente en las plazas traseras. Además, ofrece un maletero de 579 litros, ampliables hasta 1.634 litros. Una capacidad interesante para viajar con niños, equipaje o transportar objetos voluminosos.

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El peor rival del Toyota RAV4

El fabricante japonés también ha prestado especial atención al confort. El CR-V ofrece una posición de conducción elevada, un interior bien aprovechado y una suspensión orientada a viajar cómodamente. Su planteamiento lo convierte en un rival directo del Toyota RAV4, el Ford Kuga y el Subaru Forester. Todos compiten por conquistar a quienes necesitan un SUV para prácticamente todo.

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La versión de acceso utiliza un sistema híbrido autorrecargable de 184 CV. Combina un motor de gasolina 2.0 i-VTEC de 145 CV con otro eléctrico de 135 kW. Dispone de transmisión automática y puede elegirse con tracción delantera o total. Acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos, alcanza los 194 km/h y homologa 5,9 l/100 km.

También disponible en una versión PHEV

Por encima aparece el CR-V híbrido enchufable, también con 184 CV. Su principal ventaja es una autonomía eléctrica de 78 kilómetros, según el ciclo WLTP. Además, anuncia un consumo combinado homologado de 2,6 l/100 km, siempre bajo las condiciones correspondientes a este tipo de mecánica. Y cuenta con la etiqueta CERO de la DGT.

El acabado Elegance incluye techo panorámico, portón eléctrico, volante calefactable y cargador inalámbrico. También incorpora una pantalla multimedia de 9 pulgadas, instrumentación digital de 10,2 pulgadas, cámara trasera y el paquete de seguridad Honda SENSING 360.

El Honda CR-V híbrido parte de 45.545 euros financiados, con 36 cuotas de 260 euros, entrada de 15.630,30 euros y última cuota de 28.249,82 euros. El híbrido enchufable cuesta desde 47.345 euros financiados, con una entrada de 16.391 euros, 36 cuotas de 260 euros y una última de 29.602 euros.