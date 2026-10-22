BMW se carga una de las versiones más icónicas de la marca

Coches y Motos 22 OCT 2026 - 23:36h.

BMW sigue dando pasos hacia un futuro sin humos

No es barato, pero este BMW es un icono

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BMW está dispuesta a sacrificar parte de su historia para afrontar su futuro. La marca alemana prepara una profunda renovación de su catálogo que dejará varias víctimas por el camino. La más sorprendente afecta al Serie 3, una de sus berlinas más emblemáticas. Su próxima generación prescindirá de los motores diésel, una decisión que rompe con décadas de tradición y que refleja hasta qué punto está cambiando la industria del automóvil.

Durante mucho tiempo, comprar un BMW Serie 3 diésel fue una elección habitual entre los conductores europeos. Estos modelos ofrecían una combinación difícil de igualar: buenas prestaciones, consumos contenidos y una autonomía elevada. Eran especialmente apreciados por quienes recorrían miles de kilómetros anualmente. Sin embargo, la electrificación está cambiando las prioridades de los fabricantes.

El BMW Serie 3 dejará de estar disponible con motor diésel

La desaparición del diésel resulta especialmente significativa por su trayectoria. BMW introdujo esta tecnología en el Serie 3 en 1985, con el 324d de 86 CV. Años después llegó el espectacular 330Cd de 204 CV, que demostró que un coupé deportivo también podía funcionar con gasóleo. Ahora, aquella fórmula parece tener los días contados.

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Pero BMW no pretende limitar los recortes a las motorizaciones. La compañía también quiere despedirse de algunas carrocerías que incorporó para conquistar nuevos clientes. Una de ellas es el Serie 2 Active Tourer, el monovolumen que sorprendió al mercado en 2014 por adoptar la tracción delantera, rompiendo con una de las grandes tradiciones de la firma.

BMW acelera en su transición hacia la electrificación

El Active Tourer dejará de fabricarse previsiblemente en 2029, sin que exista un sustituto directo anunciado. La decisión responde al menor protagonismo de los monovolúmenes frente a los SUV. BMW considera más interesante concentrar sus inversiones en vehículos con mayores perspectivas comerciales y en una nueva generación de automóviles eléctricos.

La reorganización continuará durante los próximos años. El Serie 2 Gran Coupé tiene prevista su despedida en 2032, mientras que los X1 y X2 de combustión podrían desaparecer en 2033. Son fechas que reflejan una estrategia de reducción de modelos, aunque los planes industriales todavía pueden experimentar cambios.