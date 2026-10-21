Aprilia lleva su ADN deportivo a una moto ligera sin gran desembolso

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 00:53h.

Se trata de una moto con ADN deportivo a una moto ligera

Aprilia tiene una moto con un descuento increíble que se puede conducir con el carné de coche

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Desde Aprilia han conseguido lo que parecía impensable, que es trasladar una moto con ADN deportivo a una moto ligera, que además no requiere de ningún gran desembolso en absoluto. Y es que la Tuono 125 es el resultado de un largo estudio, y no podemos estar más encantados con la respuesta definitiva. Es perfecta para aquellos que buscan iniciarse en el mundo de las dos ruedas, y se puede conducir sin problema, aunque tan solo tengas carné de coche, pero con un mínimo de tres años de antigüedad.

En 2025, se actualizó y se renovó para ser incluso más completa, recibiendo la homologación Euro 5+, y revisándose y reajustándose el motor, además de incorporar dos nuevos colores, como son el gris y el amarillo/negro. La seguridad es uno de los puntos fuertes en esta moto, por lo que también le incorporaron el control de tracción, desconectable, que se suma al ABS de doble canal desarrollado por Bosch con el que ya contaba previamente.

En cuanto al motor que tiene equipado, es de un solo cilindro, con doble árbol de levas y refrigerado por líquido, con una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 15 CV a 10.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 11,5 N a 8.500 rpm. Pasando a la instrumentación, lo que nos podemos encontrar es una pantalla LCD que transmite la información necesaria, mientras que los faros LED permiten una iluminación genial.

La Aprilia Tuono 125 cuesta 5.400 euros

En Aprilia le han colocado un precio muy accesible a esta Tuono 125, por lo que puedes conseguirla sin la necesidad de realizar ningún gran desembolso, pudiendo tenerla en el garaje o parking de tu vivienda a cambio de 5.400 euros.